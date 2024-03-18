https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/zavershilsya-sotsialnyy-peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-1050504831.html
Завершился социальный переток электроэнергии из России в Абхазию
Завершился социальный переток электроэнергии из России в Абхазию
Sputnik Абхазия
Социальный переток – это безвозмездное предоставление электроэнергии. 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T14:30+0300
2024-03-18T14:30+0300
2024-03-18T14:30+0300
в абхазии
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Социальный переток электроэнергии из России в Абхазию закончился, сообщил Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀ При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, черноморэнерго
Завершился социальный переток электроэнергии из России в Абхазию
Социальный переток – это безвозмездное предоставление электроэнергии.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Социальный переток электроэнергии из России в Абхазию закончился, сообщил Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀
При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.
"За последние дни приток воды вырос с 40 кубических метров до 60, но этого недостаточно. Нормальное поступление воды в Джварское водохранилище начинается с 110 кубических метров в секунду", – сказал Гагулия.