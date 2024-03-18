https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/zavershilsya-sotsialnyy-peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-1050504831.html

Завершился социальный переток электроэнергии из России в Абхазию

Завершился социальный переток электроэнергии из России в Абхазию

Sputnik Абхазия

Социальный переток – это безвозмездное предоставление электроэнергии. 18.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-18T14:30+0300

2024-03-18T14:30+0300

2024-03-18T14:30+0300

в абхазии

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Социальный переток электроэнергии из России в Абхазию закончился, сообщил Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀ При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.

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абхазия, черноморэнерго