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Упорное противостояние: матч "Бзаны" и "Рицы"
Упорное противостояние: матч "Бзаны" и "Рицы"
Sputnik Абхазия
Матч чемпионата Абхазии по футболу между кутолской "Бзаной" и гудаутской "Рицой" проходил на столичном стадионе "Динамо". 19.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-19T15:20+0300
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Игра второго тура чемпионата Абхазии по футболу между "Бзаной" и "Рицей" проходила при хорошей поддержке трибун. Посмотреть на выступление своих команд пришло немало любителей футбола.Еще в первой половине игры гудаутская "Рица" осталась в меньшинстве – Вадима Анкваб удалили за грубое нарушение. В этом матче гудаутская команда два раза выходила вперед, однако оба раза "Бзана" сравнивала счет. Матч закончился ничьей 2:2.После двух матчей в чемпионате Абхазии по футболу "Бзана" и "Рица" завоевали по два очка. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят: "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол
фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол

Упорное противостояние: матч "Бзаны" и "Рицы"

15:20 19.03.2024 (обновлено: 15:56 19.03.2024)
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Матч чемпионата Абхазии по футболу между кутолской "Бзаной" и гудаутской "Рицой" проходил на столичном стадионе "Динамо".
Игра второго тура чемпионата Абхазии по футболу между "Бзаной" и "Рицей" проходила при хорошей поддержке трибун. Посмотреть на выступление своих команд пришло немало любителей футбола.
Еще в первой половине игры гудаутская "Рица" осталась в меньшинстве – Вадима Анкваб удалили за грубое нарушение. В этом матче гудаутская команда два раза выходила вперед, однако оба раза "Бзана" сравнивала счет. Матч закончился ничьей 2:2.
После двух матчей в чемпионате Абхазии по футболу "Бзана" и "Рица" завоевали по два очка. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят: "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч второго тура чемпионата Абхазии между "Бзаной" и "Рицей" состоялся в Сухуме.

Матч второго тура чемпионата Абхазии между &quot;Бзаной&quot; и &quot;Рицей&quot; состоялся в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч второго тура чемпионата Абхазии между "Бзаной" и "Рицей" состоялся в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Играющий тренер кутолской команды Александр Когония контролирует мяч в центре поля.

Играющий тренер кутолской команды Александр Когония контролирует мяч в центре поля. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Играющий тренер кутолской команды Александр Когония контролирует мяч в центре поля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра получилась очень напряженной и зрелищной.

Игра получилась очень напряженной и зрелищной. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра получилась очень напряженной и зрелищной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соперники сошлись в борьбе за верховой мяч.

Соперники сошлись в борьбе за верховой мяч. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соперники сошлись в борьбе за верховой мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед этой игрой у обеих команд было по одному набранному очку.

Перед этой игрой у обеих команд было по одному набранному очку. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед этой игрой у обеих команд было по одному набранному очку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В принципиальном матче было немало нарушений правил.

В принципиальном матче было немало нарушений правил. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В принципиальном матче было немало нарушений правил.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из эпизодов привел к удалению игрока гудаутской "Рицы".

Один из эпизодов привел к удалению игрока гудаутской &quot;Рицы&quot;. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из эпизодов привел к удалению игрока гудаутской "Рицы".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболисты "Бзаны" раздосадованы тем, что очередной момент не завершился голом.

Футболисты &quot;Бзаны&quot; раздосадованы тем, что очередной момент не завершился голом. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболисты "Бзаны" раздосадованы тем, что очередной момент не завершился голом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вратарь эффектно отбивает мяч, летевший в створ ворот.

Вратарь эффектно отбивает мяч, летевший в створ ворот. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вратарь эффектно отбивает мяч, летевший в створ ворот.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители футбола активно поддерживали свои команды.

Любители футбола активно поддерживали свои команды. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители футбола активно поддерживали свои команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этой игре "Рица" дважды выходила вперед по счету.

В этой игре &quot;Рица&quot; дважды выходила вперед по счету. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этой игре "Рица" дважды выходила вперед по счету.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Бзана" оба раза отыгрывалась. Матч закончился вничью – 2:2.

&quot;Бзана&quot; оба раза отыгрывалась. Матч закончился вничью – 2:2. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Бзана" оба раза отыгрывалась. Матч закончился вничью – 2:2.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После двух матчей в чемпионате у обеих команд по два набранных очка.

После двух матчей в чемпионате у обеих команд по два набранных очка. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

После двух матчей в чемпионате у обеих команд по два набранных очка.

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