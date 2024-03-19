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Упорное противостояние: матч "Бзаны" и "Рицы"

Упорное противостояние: матч "Бзаны" и "Рицы"

Sputnik Абхазия

Матч чемпионата Абхазии по футболу между кутолской "Бзаной" и гудаутской "Рицой" проходил на столичном стадионе "Динамо". 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T15:20+0300

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Игра второго тура чемпионата Абхазии по футболу между "Бзаной" и "Рицей" проходила при хорошей поддержке трибун. Посмотреть на выступление своих команд пришло немало любителей футбола.Еще в первой половине игры гудаутская "Рица" осталась в меньшинстве – Вадима Анкваб удалили за грубое нарушение. В этом матче гудаутская команда два раза выходила вперед, однако оба раза "Бзана" сравнивала счет. Матч закончился ничьей 2:2.После двух матчей в чемпионате Абхазии по футболу "Бзана" и "Рица" завоевали по два очка. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят: "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.

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