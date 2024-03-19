https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/alleya-iz-vashingtoniy-poyavitsya-v-gagre-1050525192.html
Аллея из вашингтоний появится в Гагре
Аллея из вашингтоний появится в Гагре
Sputnik Абхазия
На улице Абазгаа также заменили тротуарную плитку от Парка Славы и до центрального рынка. А в одном из переулков разбили аллею из красного клена. 19.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-19T22:32+0300
2024-03-19T22:32+0300
2024-03-19T22:32+0300
в абхазии
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Аллея из вашингтоний появится на улице Абазгаа в центре Гагры, сообщила корреспонденту Sputnik главный архитектор администрации района Диана Лобода.Всего здесь высадят 240 деревьев, 180 из них уже доставили в город. Пальмы приобрели в Турции на собственные средства района. В высоту они около трех метров. Деревья проверили на вредителей и обработали на месте по рекомендациям экологов. ⠀Местные власти собираются ежедневно высаживать по 20-25 пальм и завершить эту работу в течение недели. ⠀По словам Лободы, планируется также озеленение нескольких зон вдоль проспекта Владислава Ардзинба. ⠀
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гагра, пальмы
Аллея из вашингтоний появится в Гагре
На улице Абазгаа также заменили тротуарную плитку от Парка Славы и до центрального рынка. А в одном из переулков разбили аллею из красного клена.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Аллея из вашингтоний появится на улице Абазгаа в центре Гагры, сообщила корреспонденту Sputnik главный архитектор администрации района Диана Лобода.
Всего здесь высадят 240 деревьев, 180 из них уже доставили в город. Пальмы приобрели в Турции на собственные средства района. В высоту они около трех метров. Деревья проверили на вредителей и обработали на месте по рекомендациям экологов. ⠀
Местные власти собираются ежедневно высаживать по 20-25 пальм и завершить эту работу в течение недели. ⠀
По словам Лободы, планируется также озеленение нескольких зон вдоль проспекта Владислава Ардзинба. ⠀