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Неизвестные охотились на территории Пицунда-Мюссерского заповедника
Неизвестные охотились на территории Пицунда-Мюссерского заповедника
Sputnik Абхазия
Охота на территории заповедника запрещена. 19.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-19T23:33+0300
2024-03-19T23:33+0300
2024-03-19T23:33+0300
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Неизвестные охотились на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Стреляные гильзы обнаружили на тропинках при обходе сосновой рощи, рассказала Sputnik замдиректора по науке Сабина Лобода. В заповедной зоне охота запрещена, но из-за большой территории вести повсеместный контроль невозможно. За последние полгода гильзы обнаружили в пяти местах, уточнила Лобода. ⠀ Сотрудники заповедника через соцсети обратились к населению с просьбой не охотиться на этой территории и уже получили обратную связь. Она добавила, что лесничие заповедника могут завести протокол о нарушении, но для этого нужно знать данные самого нарушителя. После чего можно будет обратиться в профильные органы, в том числе природоохранную прокуратуру.
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абхазия, пицунда, пицундо-мюссерский заповедник
абхазия, пицунда, пицундо-мюссерский заповедник
Неизвестные охотились на территории Пицунда-Мюссерского заповедника
Охота на территории заповедника запрещена.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Неизвестные охотились на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Стреляные гильзы обнаружили на тропинках при обходе сосновой рощи, рассказала Sputnik замдиректора по науке Сабина Лобода.
В заповедной зоне охота запрещена, но из-за большой территории вести повсеместный контроль невозможно. За последние полгода гильзы обнаружили в пяти местах, уточнила Лобода. ⠀
Сотрудники заповедника через соцсети обратились к населению с просьбой не охотиться на этой территории и уже получили обратную связь.
"Пока мы никуда обращаться не планируем и хотим довести эту информацию через соцсети. Как оказалось, многие даже не подозревали, что на территории заповедника нельзя охотиться. Были репосты наших публикаций, возмущенные комментарии, и с нами даже связался один из местных охотников, который интересовался, почему нельзя там охотиться. Мы ему все объяснили, и он правильно воспринял информацию", – сказала Лобода. ⠀
Она добавила, что лесничие заповедника могут завести протокол о нарушении, но для этого нужно знать данные самого нарушителя. После чего можно будет обратиться в профильные органы, в том числе природоохранную прокуратуру.