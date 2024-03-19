https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/neizvestnye-okhotilis-na-territorii-pitsunda-myusserskogo-zapovednika-1050525735.html

Неизвестные охотились на территории Пицунда-Мюссерского заповедника

Неизвестные охотились на территории Пицунда-Мюссерского заповедника

Sputnik Абхазия

Охота на территории заповедника запрещена. 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T23:33+0300

2024-03-19T23:33+0300

2024-03-19T23:33+0300

в абхазии

абхазия

пицунда

пицундо-мюссерский заповедник

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1d/1049264325_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_cb37bfadabe45200a73802174a1a6d7a.jpg

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Неизвестные охотились на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Стреляные гильзы обнаружили на тропинках при обходе сосновой рощи, рассказала Sputnik замдиректора по науке Сабина Лобода. В заповедной зоне охота запрещена, но из-за большой территории вести повсеместный контроль невозможно. За последние полгода гильзы обнаружили в пяти местах, уточнила Лобода. ⠀ Сотрудники заповедника через соцсети обратились к населению с просьбой не охотиться на этой территории и уже получили обратную связь. Она добавила, что лесничие заповедника могут завести протокол о нарушении, но для этого нужно знать данные самого нарушителя. После чего можно будет обратиться в профильные органы, в том числе природоохранную прокуратуру.

абхазия

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, пицунда, пицундо-мюссерский заповедник