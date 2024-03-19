https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/okhotnichiy-karabin-i-patrony-k-nemu-izyali-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1050525459.html

Охотничий карабин и патроны к нему изъяли на российско-абхазской границе

Охотничий карабин и патроны к нему изъяли на российско-абхазской границе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Карабин "Сайга-20С", два магазина и девять патронов к нему обнаружили российские таможенники при досмотре автомобиля на посту "Адлер"... 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T12:44+0300

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таможня

государственная граница

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Карабин "Сайга-20С", два магазина и девять патронов к нему обнаружили российские таможенники при досмотре автомобиля на посту "Адлер". Об этом сообщила Служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Изъятое ружье – гражданское охотничье огнестрельное оружие. Мужчина не смог предоставить документы на хранение и ношение оружия и патронов к нему. Также у него не было разрешения на перемещение оружия и боеприпасов через границу. Службой по городу Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело. Материалы дела передали в МВД России для проведения дальнейших следственных действий.

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2024

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таможня, государственная граница