https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/okhotnichiy-karabin-i-patrony-k-nemu-izyali-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1050525459.html
Охотничий карабин и патроны к нему изъяли на российско-абхазской границе
Охотничий карабин и патроны к нему изъяли на российско-абхазской границе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Карабин "Сайга-20С", два магазина и девять патронов к нему обнаружили российские таможенники при досмотре автомобиля на посту "Адлер"... 19.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-19T12:44+0300
2024-03-19T12:44+0300
2024-03-19T22:45+0300
таможня
государственная граница
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Карабин "Сайга-20С", два магазина и девять патронов к нему обнаружили российские таможенники при досмотре автомобиля на посту "Адлер". Об этом сообщила Служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Изъятое ружье – гражданское охотничье огнестрельное оружие. Мужчина не смог предоставить документы на хранение и ношение оружия и патронов к нему. Также у него не было разрешения на перемещение оружия и боеприпасов через границу. Службой по городу Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело. Материалы дела передали в МВД России для проведения дальнейших следственных действий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, государственная граница
таможня, государственная граница
Охотничий карабин и патроны к нему изъяли на российско-абхазской границе
12:44 19.03.2024 (обновлено: 22:45 19.03.2024)
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Карабин "Сайга-20С", два магазина и девять патронов к нему обнаружили российские таможенники при досмотре автомобиля на посту "Адлер". Об этом сообщила Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Изъятое ружье – гражданское охотничье огнестрельное оружие. Мужчина не смог предоставить документы на хранение и ношение оружия и патронов к нему. Также у него не было разрешения на перемещение оружия и боеприпасов через границу.
Службой по городу Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело. Материалы дела передали в МВД России для проведения дальнейших следственных действий.