Политолог: всеобщая поддержка Путина обусловлена политикой Запада

"По большому счету, политика Запада против России, русских, народов России, давно такая. Просто мы стали это замечать в связи с последними событиями. Угрозы, дискриминация русских по этническому признаку, без всяких иных причин на Западе, спортсменов и обычных граждан – все это работало на такой результат. Запад, развязав давно эту войну, переведя ее в горячую фазу, добился того, чтобы народ России еще больше сплотился вокруг власти и показал те цифры, которые мы видим, о которых сейчас говорят во всем мире. То есть причиной является агрессивная политика западных стран и США", – подчеркнул Студеникин.