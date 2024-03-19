Политолог: всеобщая поддержка Путина обусловлена политикой Запада
13:29 19.03.2024 (обновлено: 15:29 19.03.2024)
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Безоговорочную победу на президентских выборах Владимира Путина в эфире радио Sputnik обсудили с политологом Александром Студеникиным.
На президентских выборах в России с большим отрывом победил Владимир Путин. Во всех регионах он существенно опередил своих соперников. Результаты президентских выборов в Российской Федерации на радио Sputnik Абхазия обсудили с политологом Александром Студеникиным.
По его мнению, массовая, всеобщая поддержка Владимира Путина обусловлена политикой Запада.
"По большому счету, политика Запада против России, русских, народов России, давно такая. Просто мы стали это замечать в связи с последними событиями. Угрозы, дискриминация русских по этническому признаку, без всяких иных причин на Западе, спортсменов и обычных граждан – все это работало на такой результат. Запад, развязав давно эту войну, переведя ее в горячую фазу, добился того, чтобы народ России еще больше сплотился вокруг власти и показал те цифры, которые мы видим, о которых сейчас говорят во всем мире. То есть причиной является агрессивная политика западных стран и США", – подчеркнул Студеникин.
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