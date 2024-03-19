https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/prezident-aslan-bzhaniya-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-moskvu-1050523449.html
Президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
Президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
Sputnik Абхазия
У Аслана Бжания в Москве запланированы встречи в Администрации президента и Правительстве России 19.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-19T19:49+0300
2024-03-19T19:49+0300
2024-03-19T22:33+0300
в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Начался рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию, сообщила пресс-службе главы государства.Глава государства встретился с руководителем Администрации президента Антоном Вайно. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией. ⠀
https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-aslana-bzhaniya-i-vladimira-putina-1050523550.html
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аслан бжания
Президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
19:49 19.03.2024 (обновлено: 22:33 19.03.2024)
У Аслана Бжания в Москве запланированы встречи в Администрации президента и Правительстве России
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Начался рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию, сообщила пресс-службе главы государства.
Глава государства встретился с руководителем Администрации президента Антоном Вайно. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией. ⠀