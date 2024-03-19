https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/prezident-aslan-bzhaniya-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-moskvu-1050523449.html

Президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву

Президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву

Sputnik Абхазия

У Аслана Бжания в Москве запланированы встречи в Администрации президента и Правительстве России 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T19:49+0300

2024-03-19T19:49+0300

2024-03-19T22:33+0300

в абхазии

аслан бжания

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048680109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ef38b20e0db943920e2d242c4521b97.jpg

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Начался рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию, сообщила пресс-службе главы государства.Глава государства встретился с руководителем Администрации президента Антоном Вайно. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией. ⠀

https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-aslana-bzhaniya-i-vladimira-putina-1050523550.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания