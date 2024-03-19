https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/rossiyskie-voennye-unichtozhili-tri-tanka-vsu-na-donetskom-napravlenii-1050516299.html

Российские военные уничтожили три танка ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили три танка ВСУ на Донецком направлении

Sputnik Абхазия

Вооруженные cилы России продолжают проведение специальной военной операции. 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T14:00+0300

2024-03-19T14:00+0300

2024-03-19T15:28+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. На Донецком направлении ВСУ потеряли три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля, сообщило Минобороны России. На Авдеевском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артустановка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16135 беспилотников, 486 зенитных ракетных комплексов, 15534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19933 единицы специальной военной автомобильной техники.

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