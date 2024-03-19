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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/rossiyskie-voennye-unichtozhili-tri-tanka-vsu-na-donetskom-napravlenii-1050516299.html
Российские военные уничтожили три танка ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили три танка ВСУ на Донецком направлении
Sputnik Абхазия
Вооруженные cилы России продолжают проведение специальной военной операции. 19.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-19T14:00+0300
2024-03-19T15:28+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. На Донецком направлении ВСУ потеряли три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля, сообщило Минобороны России. На Авдеевском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артустановка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16135 беспилотников, 486 зенитных ракетных комплексов, 15534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19933 единицы специальной военной автомобильной техники.
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спецоперация
спецоперация

Российские военные уничтожили три танка ВСУ на Донецком направлении

14:00 19.03.2024 (обновлено: 15:28 19.03.2024)
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске
Танки Т-72 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Раевский в Новороссийске - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Maksim Blinov
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Вооруженные cилы России продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. На Донецком направлении ВСУ потеряли три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля, сообщило Минобороны России.
На Авдеевском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артустановка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16135 беспилотников, 486 зенитных ракетных комплексов, 15534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19933 единицы специальной военной автомобильной техники.
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