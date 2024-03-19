https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/takie-obstoyatelstva-narkolog-o-vrede-i-zaprete-elektronnykh-sigaret--1050455415.html

Такие обстоятельства: нарколог о вреде и запрете электронных сигарет

Такие обстоятельства: нарколог о вреде и запрете электронных сигарет

Sputnik Абхазия

С 1 марта в Абхазии вступил в силу закон о регулировании оборота электронных сигарет. Закон запрещает ввоз электронных систем доставки никотина в республику, а... 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T11:13+0300

2024-03-19T11:13+0300

2024-03-19T11:28+0300

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абхазия

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Такие обстоятельства: нарколог о вреде и запрете электронных сигарет Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: нарколог о вреде и запрете электронных сигарет

С 1 марта в Абхазии вступил в силу закон о регулировании оборота электронных сигарет. Закон запрещает ввоз электронных систем доставки никотина в республику, а также их оборот и рекламу. Депутаты пояснили в записке к законопроекту, что в республике увеличилась доля использования таких приборов несовершеннолетними. Именно этим было продиктовано решение парламентариев. Насколько вредны вейпы для здоровья и как закон об их запрете может повлиять на проблему, в эфире радио Sputnik рассказала главный нарколог республики Ирма Ануа.По ее мнению, запрет электронных сигарет в Абхазии даст положительный эффект."Когда запрет вводили на какие-то препараты сильнодействующие, контроль усиливался, ограничивали или запрещали вообще, то был положительный результат. Конечно, появляется затем что-то новое, но запреты играют положительную роль на какое-то время и на какую-то часть населения… Я считаю, что эти запретительные меры правильные", – сказала Ануа.Она отметила, что обычные и электронные сигареты одинаково вредны для здоровья. Нарколог напомнила о ценности общения родителей с детьми, о том, насколько важно знать, с кем ребенок проводит время, дружит, чем увлекается.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, электронные системы, никотин, курение, запреты, эффективность, законы, подкасты, аудио