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Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность
Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность
Sputnik Абхазия
О взаимосвязи туризма и выставочной деятельности рассказали член Ассоциации экскурсоводов Абхазии Беслан Зардания, представитель туркомпании Натали Зотова и... 19.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-19T16:12+0300
2024-03-19T16:12+0300
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Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность
Sputnik Абхазия
Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность
В Москве 19 марта начала работать 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT.Это деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы. Об этом и о том, как на туризме отражается выставочная деятельность, рассказали член Ассоциации экскурсоводов Беслан Зардания, участница выставки, представитель туркомпании Натали Зотова и руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов, который также примет участие в работе в этом крупном форуме. Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, туризм, абхазия, россия, выставка, аудио
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Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность
16:12 19.03.2024 (обновлено: 17:25 19.03.2024)
О взаимосвязи туризма и выставочной деятельности рассказали член Ассоциации экскурсоводов Абхазии Беслан Зардания, представитель туркомпании Натали Зотова и руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
В Москве 19 марта начала работать 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT.
Это деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы. Об этом и о том, как на туризме отражается выставочная деятельность, рассказали член Ассоциации экскурсоводов Беслан Зардания, участница выставки, представитель туркомпании Натали Зотова и руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов, который также примет участие в работе в этом крупном форуме.