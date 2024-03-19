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Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность

Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность

Sputnik Абхазия

О взаимосвязи туризма и выставочной деятельности рассказали член Ассоциации экскурсоводов Абхазии Беслан Зардания, представитель туркомпании Натали Зотова и... 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T16:12+0300

2024-03-19T16:12+0300

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Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность Sputnik Абхазия Турбаза: о формировании туристического имиджа через выставочную деятельность

В Москве 19 марта начала работать 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT.Это деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы. Об этом и о том, как на туризме отражается выставочная деятельность, рассказали член Ассоциации экскурсоводов Беслан Зардания, участница выставки, представитель туркомпании Натали Зотова и руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов, который также примет участие в работе в этом крупном форуме. Слушайте подкаст.

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