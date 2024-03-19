https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/zhertva-nespravedlivosti-pamyati-abkhazskogo-revolyutsionera-efrema-eshba--1050509116.html

Жертва несправедливости: памяти абхазского революционера Ефрема Эшба

Жертва несправедливости: памяти абхазского революционера Ефрема Эшба

Sputnik Абхазия

Политический и государственный деятель, абхазский революционер Ефрем Эшба родился 19 марта 1893 года. 19.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-19T08:00+0300

2024-03-19T08:00+0300

2024-03-19T11:25+0300

в абхазии

абхазия

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Ефрем Эшба родился в селе Бедиа Ткуарчалского района 19 марта 1893 года. Он окончил Сухумскую горскую школу, поступил в Кутаисскую, а затем перевелся в Тифлисскую гимназию, завершил обучение с золотой медалью.Еще учась в Тифлисской гимназии, 16-летний Ефрем вместе с другими учениками создал группу по изучению марксистских произведений. О группе вскоре узнали и донесли. "Политически неблагонадежного" Эшба лишили стипендии и поставили за поведение "тройку" – единственную в его табеле плохую оценку. Эшба потом о ней отзывался, что она выше "академической пятерки".Став студентом юридического факультета Московского университета, активно включился в революционную борьбу.С мая 1917 года он был председателем Сухумского окружкома РСДРП(б), одновременно с февраля 1918 года председателем Сухумского совета. С декабря 1918 года – особо уполномоченный по делам горцев Кавказа от Наркомата по делам национальностей РСФСР.В апреле-июне 1919 года Ефрем Эшба был заместитель председателя Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Один из организаторов партизанского движения на Кавказе. В ноябре 1919 года направлен в Грузию для ведения подпольной работы, арестован, но по требованию РСФСР в мае 1920 года освобожден.После Февральской революции 1917 года власть в Абхазии захватили грузинские социал-демократы – меньшевики, которые пытались втянуть республику в состав Грузии.К тому моменту в Абхазии уже сформировалась большевистская организация, которую возглавляли Нестор Лакоба и Ефрем Эшба. Они выступали за советизацию Абхазии вместе с Россией.Но поддержку идеи большевизма в Абхазии получили не сразу. И на народном съезде в Сухуме в ноябре 1917 года предложение большевиков по созданию Совета рабочих и народных депутатов было отвергнуто. Вместо этого был избран Абхазский народный совет – первый Парламент Абхазии, который принял важные на тот момент документы – "Декларацию" и "Конституцию Абхазского народного совета".После Октябрьской революции 1917 года и установления советской власти в России Нестор Лакоба создает в Гудауте боевую-крестьянскую дружину "Киараз". Она призвана бороться с грузинскими меньшевиками в республике. Так в Абхазии начинается подготовка к революции.Путь революционераОценивая роль Ефрема Эшба для становления республики, историк Сослан Салакая отметил, личность Ефрема Эшба – неотъемлемая часть истории Абхазии. За 44 года жизни он успел стать знаковой фигурой для страны. Вместе с легендарным Нестором Лакоба Эшба был на "передовой" революционного движения, которое впоследствии привело к установлению советской власти не только в России, но и в Закавказье.По словам Салакая, Ефрем Эшба внес существенный вклад не только в установление советской власти в Абхазии, но также в восстановление самой абхазской государственности."Он был хорошо образованный, учился на юридическом факультете Московского университета. Эшба достаточно рано принял участие в революции, и к 1917 году он был признанным лидером абхазских большевиков", – отмечает историк.Вооруженное восстание началось уже в марте 1918 года в Гагре. Вскоре повстанцы захватывают и Гудауту. Освободив западную Абхазию от меньшевиков, отряды "Киараза" пошли на Сухум. 26 марта они установили советскую власть в центре. Только Кодорский участок остался неподконтрольным повстанцам.Большевики, придя к власти, распустили Абхазский народный совет и создали Временный революционный комитет. Лакоба и Эшба даже установили связь лично с Владимиром Лениным. Но они не успели закрепить свою власть. Депутаты АНС обратились за помощью к Грузии, и в Абхазию были направлены десантные войска во главе с меньшевиком Джугели. Большевики потерпели поражение и были вынуждены отступить к Гагре. А к власти вновь пришли депутаты Абхазского народного совета.После разгона советов Грузия под вымышленным предлогом ввела в Абхазию войска Георгия Мазниева, которого объявили генерал-губернатором, что наделило Мазниева и политической, и военной властью. Фактически это была оккупация Абхазии. Мазниев не считался с Абхазским народным советом, начались грабежи и притеснение жителей республики. Он дважды распускал Абхазский народный совет и формировал новые составы из угодных себе людей.В конце 1918 года в Сухуме арестовали и Нестора Лакоба. Поведение Мазниева оскорбляло народ. В районах Абхазии снова начались массовые возмущения.Весной 1919 года Нестора Лакоба освободили. Он возглавил крестьянские дружины и предпринял еще несколько попыток вооруженного восстания, но они были безуспешны.Повсюду проводилась конфискация оружия, сжигали дома большевиков. Нестору и его соратникам пришлось вести подпольную деятельность. В 1919-1920 годах Лакоба вел активную работу за пределами Абхазии. Сначала он занимался нелегальной партийной деятельностью в Аджарии, затем перебрался на Кубань.Здесь он начал подготовку к очередному вооруженному восстанию. На этот раз к абхазским большевикам присоединились красноармейцы.Народ Абхазии начал воспринимать борьбу за советскую власть как борьбу за освобождение от Грузии. Восстание началось 22 февраля 1921 года. Отряды "Киараза" вместе с частями Красной Армии из Сочи прорвались в Абхазию. Освободили Гагру, Гудауту, Новый Афон.Меньшевикам пришлось отступать, несмотря на то, что с моря их поддерживали французский линейный корабль "Жан Бар" и военные корабли Антанты, которые обстреливали побережье Абхазии.4 марта советскую власть установили в Сухуме, а уже 8 марта – во всех районах Абхазии.Фатальная несправедливостьВ 1921 году Ефрем Эшба с Нестором Лакоба и другими абхазскими большевиками участвовали в специальной миссии в Турции, где сумели добиться от абхазской диаспоры поддержки действий Кемаля Ататюрка. Историк Салакая считает, что благодаря этому Абхазия получила признание в качестве Советской Социалистической Республики.Эшба был талантливым дипломатом. Прекрасно владел русским языком, знал немецкий, французский и английский языки. Работал заведующим инспекторским отделом торгпредства, входил в состав советской торговой делегации в Лондоне, работал и в Нью-Йорке.11 апреля 1936 года Ефрема Эшба арестовали. 15 апреля 1939 года он был приговорен ВКВС (Военной коллегией Верховного Суда) СССР к расстрелу по обвинению в шпионаже и создании контрреволюционных, террористических организаций. Был расстрелян 16 апреля 1939 года, реабилитирован 21 марта 1956 года.Эшба был женат на дочери генерала царской армии Марии Щигровской, которую многие называли первой тифлисской красавицей. У них родились две дочери Марина и Елизавета.Марина Эшба стала первой абхазской женщиной-скульптором. Марина появилась на свет в Лондоне в июле 1924 года. Там ее отец работал в торгпредстве Советской России, откуда его выгнали за коммунистическую пропаганду.В годы репрессий, когда Ефрем Эшба был отправлен в ссылку на Колыму, где и был расстрелян в 1939 году, его семье пришлось очень тяжело. Как рассказывал друг Марины Эшба, писатель и публицист Джума Ахуба, Марину, ее сестру Лизу вместе с матерью отправили в Казахстан, где им приходилось сажать хлопок по колено в воде.Через какое-то время Марине, ее сестре и матери разрешили вернуться в Абхазию, но жилья как "врагам народа" так и не дали. Они с мамой и сестрой поселились в Бедийском храме, жили там какое-то время.В конце 2018 года представители Московской абхазской диаспоры посетили "Стену памяти" бывшего расстрельного полигона "Коммунарка" в Москве. На монументе было выгравировано, в том числе имя Ефрема Эшба.Внук абхазского революционера Виктор Абрамян-Эшба сумел найти имя предка среди 6609 имен в том списке."Оно здесь. Его имя здесь! Мы наконец узнали настоящее место захоронения дедушки", – сказал он.По рассказу внука, многие долгие годы считали, что Ешба был захоронен в Сухуме, но в 1992 году родственникам удалось узнать из архивов КГБ о том, что все же он был расстрелян и захоронен на "Комунарке" в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210319/put-bolshevika-125-let-nazad-rodilsya-efrem-eshba-1023439602.html

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