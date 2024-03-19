Жертва несправедливости: памяти абхазского революционера Ефрема Эшба
08:00 19.03.2024 (обновлено: 11:25 19.03.2024)
© Foto / из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"Ефрем Эшба
© Foto / из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
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Политический и государственный деятель, абхазский революционер Ефрем Эшба родился 19 марта 1893 года.
Ефрем Эшба родился в селе Бедиа Ткуарчалского района 19 марта 1893 года. Он окончил Сухумскую горскую школу, поступил в Кутаисскую, а затем перевелся в Тифлисскую гимназию, завершил обучение с золотой медалью.
Еще учась в Тифлисской гимназии, 16-летний Ефрем вместе с другими учениками создал группу по изучению марксистских произведений. О группе вскоре узнали и донесли. "Политически неблагонадежного" Эшба лишили стипендии и поставили за поведение "тройку" – единственную в его табеле плохую оценку. Эшба потом о ней отзывался, что она выше "академической пятерки".
Став студентом юридического факультета Московского университета, активно включился в революционную борьбу.
С мая 1917 года он был председателем Сухумского окружкома РСДРП(б), одновременно с февраля 1918 года председателем Сухумского совета. С декабря 1918 года – особо уполномоченный по делам горцев Кавказа от Наркомата по делам национальностей РСФСР.
В апреле-июне 1919 года Ефрем Эшба был заместитель председателя Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Один из организаторов партизанского движения на Кавказе. В ноябре 1919 года направлен в Грузию для ведения подпольной работы, арестован, но по требованию РСФСР в мае 1920 года освобожден.
После Февральской революции 1917 года власть в Абхазии захватили грузинские социал-демократы – меньшевики, которые пытались втянуть республику в состав Грузии.
К тому моменту в Абхазии уже сформировалась большевистская организация, которую возглавляли Нестор Лакоба и Ефрем Эшба. Они выступали за советизацию Абхазии вместе с Россией.
"Февральская революция не могла не отразиться на судьбе Абхазии, так как она, как и все Закавказье, находилась в составе Российской империи. Естественно, буржуазно-демократическая революция в феврале 1917 года вызвала большой общественный резонанс", – отметил в одном из интервью Sputnik историк Станислав Лакоба.
Но поддержку идеи большевизма в Абхазии получили не сразу. И на народном съезде в Сухуме в ноябре 1917 года предложение большевиков по созданию Совета рабочих и народных депутатов было отвергнуто. Вместо этого был избран Абхазский народный совет – первый Парламент Абхазии, который принял важные на тот момент документы – "Декларацию" и "Конституцию Абхазского народного совета".
После Октябрьской революции 1917 года и установления советской власти в России Нестор Лакоба создает в Гудауте боевую-крестьянскую дружину "Киараз". Она призвана бороться с грузинскими меньшевиками в республике. Так в Абхазии начинается подготовка к революции.
Путь революционера
Оценивая роль Ефрема Эшба для становления республики, историк Сослан Салакая отметил, личность Ефрема Эшба – неотъемлемая часть истории Абхазии. За 44 года жизни он успел стать знаковой фигурой для страны. Вместе с легендарным Нестором Лакоба Эшба был на "передовой" революционного движения, которое впоследствии привело к установлению советской власти не только в России, но и в Закавказье.
По словам Салакая, Ефрем Эшба внес существенный вклад не только в установление советской власти в Абхазии, но также в восстановление самой абхазской государственности.
"Он был хорошо образованный, учился на юридическом факультете Московского университета. Эшба достаточно рано принял участие в революции, и к 1917 году он был признанным лидером абхазских большевиков", – отмечает историк.
Вооруженное восстание началось уже в марте 1918 года в Гагре. Вскоре повстанцы захватывают и Гудауту. Освободив западную Абхазию от меньшевиков, отряды "Киараза" пошли на Сухум. 26 марта они установили советскую власть в центре. Только Кодорский участок остался неподконтрольным повстанцам.
Большевики, придя к власти, распустили Абхазский народный совет и создали Временный революционный комитет. Лакоба и Эшба даже установили связь лично с Владимиром Лениным. Но они не успели закрепить свою власть. Депутаты АНС обратились за помощью к Грузии, и в Абхазию были направлены десантные войска во главе с меньшевиком Джугели. Большевики потерпели поражение и были вынуждены отступить к Гагре. А к власти вновь пришли депутаты Абхазского народного совета.
После разгона советов Грузия под вымышленным предлогом ввела в Абхазию войска Георгия Мазниева, которого объявили генерал-губернатором, что наделило Мазниева и политической, и военной властью. Фактически это была оккупация Абхазии. Мазниев не считался с Абхазским народным советом, начались грабежи и притеснение жителей республики. Он дважды распускал Абхазский народный совет и формировал новые составы из угодных себе людей.
В конце 1918 года в Сухуме арестовали и Нестора Лакоба. Поведение Мазниева оскорбляло народ. В районах Абхазии снова начались массовые возмущения.
Весной 1919 года Нестора Лакоба освободили. Он возглавил крестьянские дружины и предпринял еще несколько попыток вооруженного восстания, но они были безуспешны.
Повсюду проводилась конфискация оружия, сжигали дома большевиков. Нестору и его соратникам пришлось вести подпольную деятельность. В 1919-1920 годах Лакоба вел активную работу за пределами Абхазии. Сначала он занимался нелегальной партийной деятельностью в Аджарии, затем перебрался на Кубань.
Здесь он начал подготовку к очередному вооруженному восстанию. На этот раз к абхазским большевикам присоединились красноармейцы.
Народ Абхазии начал воспринимать борьбу за советскую власть как борьбу за освобождение от Грузии. Восстание началось 22 февраля 1921 года. Отряды "Киараза" вместе с частями Красной Армии из Сочи прорвались в Абхазию. Освободили Гагру, Гудауту, Новый Афон.
Меньшевикам пришлось отступать, несмотря на то, что с моря их поддерживали французский линейный корабль "Жан Бар" и военные корабли Антанты, которые обстреливали побережье Абхазии.
4 марта советскую власть установили в Сухуме, а уже 8 марта – во всех районах Абхазии.
Фатальная несправедливость
В 1921 году Ефрем Эшба с Нестором Лакоба и другими абхазскими большевиками участвовали в специальной миссии в Турции, где сумели добиться от абхазской диаспоры поддержки действий Кемаля Ататюрка. Историк Салакая считает, что благодаря этому Абхазия получила признание в качестве Советской Социалистической Республики.
Эшба был талантливым дипломатом. Прекрасно владел русским языком, знал немецкий, французский и английский языки. Работал заведующим инспекторским отделом торгпредства, входил в состав советской торговой делегации в Лондоне, работал и в Нью-Йорке.
11 апреля 1936 года Ефрема Эшба арестовали. 15 апреля 1939 года он был приговорен ВКВС (Военной коллегией Верховного Суда) СССР к расстрелу по обвинению в шпионаже и создании контрреволюционных, террористических организаций. Был расстрелян 16 апреля 1939 года, реабилитирован 21 марта 1956 года.
Эшба был женат на дочери генерала царской армии Марии Щигровской, которую многие называли первой тифлисской красавицей. У них родились две дочери Марина и Елизавета.
Марина Эшба стала первой абхазской женщиной-скульптором. Марина появилась на свет в Лондоне в июле 1924 года. Там ее отец работал в торгпредстве Советской России, откуда его выгнали за коммунистическую пропаганду.
© Foto / из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"Ефрем Эшба и его мать Марта Зурабовна и сестра Чочо. Сухум 1905 год
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© Foto / из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
Ефрем Эшба и его мать Марта Зурабовна и сестра Чочо. Сухум 1905 год
© Foto / из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"Ефрем Эшба с семьей
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© Foto / из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
Ефрем Эшба с семьей
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© Foto / из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
Ефрем Эшба и его мать Марта Зурабовна и сестра Чочо. Сухум 1905 год
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© Foto / из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
Ефрем Эшба с семьей
В годы репрессий, когда Ефрем Эшба был отправлен в ссылку на Колыму, где и был расстрелян в 1939 году, его семье пришлось очень тяжело. Как рассказывал друг Марины Эшба, писатель и публицист Джума Ахуба, Марину, ее сестру Лизу вместе с матерью отправили в Казахстан, где им приходилось сажать хлопок по колено в воде.
Через какое-то время Марине, ее сестре и матери разрешили вернуться в Абхазию, но жилья как "врагам народа" так и не дали. Они с мамой и сестрой поселились в Бедийском храме, жили там какое-то время.
В конце 2018 года представители Московской абхазской диаспоры посетили "Стену памяти" бывшего расстрельного полигона "Коммунарка" в Москве. На монументе было выгравировано, в том числе имя Ефрема Эшба.
Внук абхазского революционера Виктор Абрамян-Эшба сумел найти имя предка среди 6609 имен в том списке.
"Оно здесь. Его имя здесь! Мы наконец узнали настоящее место захоронения дедушки", – сказал он.
По рассказу внука, многие долгие годы считали, что Ешба был захоронен в Сухуме, но в 1992 году родственникам удалось узнать из архивов КГБ о том, что все же он был расстрелян и захоронен на "Комунарке" в Москве.
19 марта 2021, 12:33