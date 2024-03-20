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Колташов о победе Путина для экономики: Запад проиграл, но не осознал перспективы

Колташов о победе Путина для экономики: Запад проиграл, но не осознал перспективы

Sputnik Абхазия

Как итоги выборов президента России отразятся на мировой и внутренней экономической обстановке в стране, что происходит с курсом рубля и почему растет курс... 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T10:34+0300

2024-03-20T10:34+0300

2024-03-20T11:00+0300

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Колташов Sputnik Абхазия Колташов

В первый день после выборов президента России курс доллара обновил свой максимум с начала февраля, достигнув отметки 93 рубля. Изменения в мировой экономике сейчас разнообразны, наблюдается равнонаправленное движение в мировой экономике, отметил экономист.Он убежден, что сейчас главные проблемы касаются того, как государство будет реализовывать все свои планы, включая крупные инфраструктурные проекты. "Откуда возьмутся деньги? Налоговые меры? Может быть эмиссия? Может, это будет механизм возможного дальнейшего ослабления рубля? Только на время введен Владимиром Путиным указ о продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. Это время пройдет, а что тогда? В результате мы получим новое ослабление рубля? Это как раз и толкает доллар вверх по отношению к российской валюте, несмотря на то, что сам доллар заколебался с точки зрения сопоставления его с нефтью, золотом", – отметил эксперт. Колташов не исключает, что курс биткоина и дальше будет идти вверх, так как рост биткоина – это выражение недоверия, прежде всего, финансистов к американской финансовой системе, либо это выражение избытка долларов. Победа Путина на выборах означает, что Запад с треском проиграл крупное сражение, но там этого еще не понимают, считает Василий Колташов. Подробности слушайте в подкасте.

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