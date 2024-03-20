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Колташов о победе Путина для экономики: Запад проиграл, но не осознал перспективы
Колташов о победе Путина для экономики: Запад проиграл, но не осознал перспективы
Sputnik Абхазия
Как итоги выборов президента России отразятся на мировой и внутренней экономической обстановке в стране, что происходит с курсом рубля и почему растет курс... 20.03.2024, Sputnik Абхазия
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Колташов
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Колташов
В первый день после выборов президента России курс доллара обновил свой максимум с начала февраля, достигнув отметки 93 рубля. Изменения в мировой экономике сейчас разнообразны, наблюдается равнонаправленное движение в мировой экономике, отметил экономист.Он убежден, что сейчас главные проблемы касаются того, как государство будет реализовывать все свои планы, включая крупные инфраструктурные проекты. "Откуда возьмутся деньги? Налоговые меры? Может быть эмиссия? Может, это будет механизм возможного дальнейшего ослабления рубля? Только на время введен Владимиром Путиным указ о продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. Это время пройдет, а что тогда? В результате мы получим новое ослабление рубля? Это как раз и толкает доллар вверх по отношению к российской валюте, несмотря на то, что сам доллар заколебался с точки зрения сопоставления его с нефтью, золотом", – отметил эксперт. Колташов не исключает, что курс биткоина и дальше будет идти вверх, так как рост биткоина – это выражение недоверия, прежде всего, финансистов к американской финансовой системе, либо это выражение избытка долларов. Победа Путина на выборах означает, что Запад с треском проиграл крупное сражение, но там этого еще не понимают, считает Василий Колташов. Подробности слушайте в подкасте.
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Колташов о победе Путина для экономики: Запад проиграл, но не осознал перспективы
10:34 20.03.2024 (обновлено: 11:00 20.03.2024)
Как итоги выборов президента России отразятся на мировой и внутренней экономической обстановке в стране, что происходит с курсом рубля и почему растет курс биткоина, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
В первый день после выборов президента России курс доллара обновил свой максимум с начала февраля, достигнув отметки 93 рубля. Изменения в мировой экономике сейчас разнообразны, наблюдается равнонаправленное движение в мировой экономике, отметил экономист.
"С одной стороны, мы наблюдаем повышение мировых цен на нефть, что явно свидетельствует о гибкости западных позиций в том смысле, что победа Путина на выборах никак не может быть истолкована в духе скорого поражения России. Сколько бы западная пресса не старалась это внушить, на уровне экономики это невозможно. Понятно, что Запад увяз, что он не выигрывает, и это плохая перспектива для западных валют и для доллара, поэтому мы наблюдаем сразу несколько явлений, в том числе и повышение стоимости золота, нефти. Но с рублем все интересно", – сказал Колташов.
Он убежден, что сейчас главные проблемы касаются того, как государство будет реализовывать все свои планы, включая крупные инфраструктурные проекты.
"Откуда возьмутся деньги? Налоговые меры? Может быть эмиссия? Может, это будет механизм возможного дальнейшего ослабления рубля? Только на время введен Владимиром Путиным указ о продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. Это время пройдет, а что тогда? В результате мы получим новое ослабление рубля? Это как раз и толкает доллар вверх по отношению к российской валюте, несмотря на то, что сам доллар заколебался с точки зрения сопоставления его с нефтью, золотом", – отметил эксперт.
Колташов не исключает, что курс биткоина и дальше будет идти вверх, так как рост биткоина – это выражение недоверия, прежде всего, финансистов к американской финансовой системе, либо это выражение избытка долларов.
Победа Путина на выборах означает, что Запад с треском проиграл крупное сражение, но там этого еще не понимают, считает Василий Колташов.
"Российская экономика будет расти и развиваться, Запад российские ресурсы в качестве добычи получить не сможет. Но западный капитал все это не понял, не понял, в какой степени все это будет на них оказывать долговременное влияние", – сказал экономист.
Подробности слушайте в подкасте
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