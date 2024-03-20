https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/leonkov-plany-frantsii-otpravit-na-ukrainu-dve-tysyachi-soldat-zakonchatsya-dlya-nikh-pechalno--1050533503.html

Леонков: планы Франции отправить на Украину две тысячи солдат закончатся для них печально

Леонков: планы Франции отправить на Украину две тысячи солдат закончатся для них печально

Sputnik Абхазия

Военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, что сейчас происходит на границе России и Украины в... 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T14:10+0300

2024-03-20T14:10+0300

2024-03-20T15:19+0300

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Леонков Sputnik Абхазия Леонков

"Как утверждает украинская пропаганда, там (на границе Украины и России в Белгородской области, – ред.) воюет РДК*, и Украина ни при чем. На самом деле, там воюет интернационал, есть украинские специалисты, но есть и специалисты со всего мира, которым была поставлена задача любой ценой сорвать выборы. Но они заплатили дорого – полторы тысячи потерь, большое количество танков и бронетехники, результата не добились и кучу народа положили", – сказал Леонков.Планы Франции отправить на Украину две тысячи солдат закончатся печально для них самих и для французского руководства, считает военный аналитик. Директор СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что по имеющимся у российской стороны данным, Франция готовит воинский контингент численностью две тысячи человек для отправки на Украину. Нарышкин подчеркнул, что в этом случае французское воинское подразделение станет легитимной целью для атак российских ВС."То, что затеял (президент Франции Эммануэль) Макрон, – это очень опасная игра с его стороны. Кстати, они (французские СМИ, – ред.) уже нарисовали, где будут эти специалисты – мол, они будут на правой стороне Днепра стоять с развевающимися флагами Франции, и русские не посмеют преодолевать Днепр, а если посмеют, то нарвутся на ответный огонь. Это такие бравурные речи. На самом деле они пытаются прикрыть неизбежное – все эти специалисты будут уничтожены. Под флагом Франции, на территории Украины. И тогда возникает вопрос, а что будет делать в этом случае Макрон, если он официально послал своих бойцов туда, а мы их уничтожили? А мы четко сказали, что они все будут уничтожены. Что он сделает? Объявит войну России?" – задался вопросом Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.Политическая игра, затеянная французским руководством, может закончиться ядерным конфликтом, предупредил военный аналитик."Политические игрища – быть какой-то значимой фигурой в Европе, чуть ли не миротворцем, который решает задачу по формуле принуждения к миру, ведут к очень опасной эскалации. Представим, что погибают все эти специалисты. Что будет с Макроном? Либо должно произойти его политическое фиаско, он должен лишиться всего, потому что угробил две тысячи военнослужащих Франции. Либо он должен взять "копье" ядерное, которое он упоминал, и направить его в сторону России. Но понятно, что эта эскалация станет континентальной с применением ядерного оружия. Остановить процесс, если он пойдет по этому пути, будет невозможно. Я думаю, что в связи с этим во Франции признали потери французов на территории Украины – чтобы хоть как-то охладить этот пыл, который Макрон возводит до уровня истерики", – сказал Леонков.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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