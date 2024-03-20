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Перерегистрация и выплаты: Гулария рассказал о работе Пенсионного фонда

Перерегистрация и выплаты: Гулария рассказал о работе Пенсионного фонда

Sputnik Абхазия

Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в интервью радио Sputnik рассказал о перерегистрации пенсионеров, планах по увеличению пенсий и социальных... 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T22:48+0300

2024-03-20T22:48+0300

2024-03-20T22:48+0300

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Гулария рассказал, что весной прошлого года проходила перерегистрации пенсионеров для того, чтобы уставить уже умерших получателей. Те, кто не прошел перерегистрацию вовремя, первые полгода после могли это сделать с возмещением выплат. Сегодня количество получателей абхазской пенсии, не оформивших соответствующие документы, достигает полутора тысяч человек. По словам Дениса Гулария, что пенсионные выплаты по возрасту в Абхазии планируют увеличить. Соответствующее поручение дал премьер-министр. "Наибольшее количество получателей - это именно получатели по возрасту. В настоящее время сумма составляет три тысячи рублей, но мы запланировали повышение, она будет составлять четыре тысячи рублей. Премьер-министр поставил задачу, Минтруда будет готовить законопроект о повышении пенсий и доплат", - сказал он. Подробнее о том, как проходила перерегистрация, на сколько увеличат пенсии и страховые взносы и как фонд работает с должниками, смотрите в нашем видео.

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