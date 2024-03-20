https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/smertelnaya-avariya-proizoshla-v-gudautskom-rayone-1050535139.html

Смертельная авария произошла в Гудаутском районе

Смертельная авария произошла в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

Смертельное ДТП произошло между 13:00 и 13:30 среды, 20 марта. 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T16:40+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Мужчина погиб в результате ДТП неподалеку от села Приморское, сообщили Sputnik в ГАИ ОВД Гудаутского района. По уточненным данным, на 72-м километре республиканской трассы житель Нового Афона не справился с управлением. Он врезался в дерево и от удара погиб на месте. Пассажиров в салоне не было.Следственно-оперативная группа провела на месте всю необходимую работу и занимается сбором соответствующего материала.

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