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Смертельная авария произошла в Гудаутском районе
Смертельная авария произошла в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
Смертельное ДТП произошло между 13:00 и 13:30 среды, 20 марта. 20.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-20T16:40+0300
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Мужчина погиб в результате ДТП неподалеку от села Приморское, сообщили Sputnik в ГАИ ОВД Гудаутского района. По уточненным данным, на 72-м километре республиканской трассы житель Нового Афона не справился с управлением. Он врезался в дерево и от удара погиб на месте. Пассажиров в салоне не было.Следственно-оперативная группа провела на месте всю необходимую работу и занимается сбором соответствующего материала.
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абхазия, новости
Смертельная авария произошла в Гудаутском районе
16:40 20.03.2024 (обновлено: 16:55 20.03.2024)
Смертельное ДТП произошло между 13:00 и 13:30 среды, 20 марта.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Мужчина погиб в результате ДТП неподалеку от села Приморское, сообщили Sputnik в ГАИ ОВД Гудаутского района.
По уточненным данным, на 72-м километре республиканской трассы житель Нового Афона не справился с управлением. Он врезался в дерево и от удара погиб на месте. Пассажиров в салоне не было.
Следственно-оперативная группа провела на месте всю необходимую работу и занимается сбором соответствующего материала.