https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/spasshego-komandira-tanka-alesha-dobrovoltsa-nagradili-ordenom-muzhestva-1050530796.html

Спасшего командира танка "Алеша" добровольца наградили орденом Мужества

Спасшего командира танка "Алеша" добровольца наградили орденом Мужества

Sputnik Абхазия

Благодаря подвигу Соленова Александр Леваков продолжил командование и в составе экипажа танка "Алеша" остановил прорыв ВСУ на Запорожском направлении... 20.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-20T13:18+0300

2024-03-20T13:18+0300

2024-03-20T15:12+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Добровольца Сергея Соленова (позывной "Колючий"), спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщает Министерство обороны России."Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы также. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер", – сказал Соленов.Благодаря подвигу Сергея Соленова Леваков продолжил командовать личным составом и выполнил боевую задачу – остановил украинский прорыв на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника, а после этого еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/svo-ognevoe-porazhenie--na-vsey-banderovskoy-territorii-1050508205.html

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