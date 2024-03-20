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Спасшего командира танка "Алеша" добровольца наградили орденом Мужества
Спасшего командира танка "Алеша" добровольца наградили орденом Мужества
Sputnik Абхазия
Благодаря подвигу Соленова Александр Леваков продолжил командование и в составе экипажа танка "Алеша" остановил прорыв ВСУ на Запорожском направлении... 20.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-20T13:18+0300
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Добровольца Сергея Соленова (позывной "Колючий"), спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщает Министерство обороны России."Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы также. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер", – сказал Соленов.Благодаря подвигу Сергея Соленова Леваков продолжил командовать личным составом и выполнил боевую задачу – остановил украинский прорыв на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника, а после этого еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/svo-ognevoe-porazhenie--na-vsey-banderovskoy-territorii-1050508205.html
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Спасшего командира танка "Алеша" добровольца наградили орденом Мужества
13:18 20.03.2024 (обновлено: 15:12 20.03.2024)
Благодаря подвигу Соленова Александр Леваков продолжил командование и в составе экипажа танка "Алеша" остановил прорыв ВСУ на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik.
Добровольца Сергея Соленова (позывной "Колючий"), спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщает
Министерство обороны России.
Выполняя боевую задачу, Соленов увидел, как украинский дрон сбрасывает гранату на командира взвода Александра Левакова и, не задумываясь, закрыл его своим телом.
"Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы также. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер", – сказал Соленов.
Благодаря подвигу Сергея Соленова Леваков продолжил командовать личным составом и выполнил боевую задачу – остановил украинский прорыв на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника, а после этого еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.