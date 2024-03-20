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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/spasshego-komandira-tanka-alesha-dobrovoltsa-nagradili-ordenom-muzhestva-1050530796.html
Спасшего командира танка "Алеша" добровольца наградили орденом Мужества
Спасшего командира танка "Алеша" добровольца наградили орденом Мужества
Sputnik Абхазия
Благодаря подвигу Соленова Александр Леваков продолжил командование и в составе экипажа танка "Алеша" остановил прорыв ВСУ на Запорожском направлении... 20.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Добровольца Сергея Соленова (позывной "Колючий"), спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщает Министерство обороны России."Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы также. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер", – сказал Соленов.Благодаря подвигу Сергея Соленова Леваков продолжил командовать личным составом и выполнил боевую задачу – остановил украинский прорыв на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника, а после этого еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/svo-ognevoe-porazhenie--na-vsey-banderovskoy-territorii-1050508205.html
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новости, министерство обороны рф, россия, украина, донбасс
новости, министерство обороны рф, россия, украина, донбасс

Спасшего командира танка "Алеша" добровольца наградили орденом Мужества

13:18 20.03.2024 (обновлено: 15:12 20.03.2024)
© Foto / Минобороны РоссииДобровольца, спасшего командира танка "Алеша" от взрыва гранаты, наградили орденом Мужества
Добровольца, спасшего командира танка Алеша от взрыва гранаты, наградили орденом Мужества - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2024
© Foto / Минобороны России
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Благодаря подвигу Соленова Александр Леваков продолжил командование и в составе экипажа танка "Алеша" остановил прорыв ВСУ на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Добровольца Сергея Соленова (позывной "Колючий"), спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщает Министерство обороны России.
Выполняя боевую задачу, Соленов увидел, как украинский дрон сбрасывает гранату на командира взвода Александра Левакова и, не задумываясь, закрыл его своим телом.
"Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы также. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер", – сказал Соленов.
Благодаря подвигу Сергея Соленова Леваков продолжил командовать личным составом и выполнил боевую задачу – остановил украинский прорыв на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника, а после этого еще 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.
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