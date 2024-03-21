https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/bolshoy-zabeg-sukhum-marafon-proydet-v-abkhazii-v-oktyabre-1050544586.html

Большой забег: "Сухум-марафон" пройдет в Абхазии в октябре

Большой забег: "Сухум-марафон" пройдет в Абхазии в октябре

Sputnik Абхазия

"Сухум-марафон" для детей, взрослых, профессионалов и любителей, пройдет в столице республики 26 и 27 октября. 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T16:44+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. В "Сухум-марафоне" примут участие желающие не только из Абхазии, но и из регионов России и стран СНГ, рассказала на пресс-конференции в Sputnik одна из организаторов спортивного мероприятия Анастасия Мачульская.По ее словам, Абхазия – отличная локация для бега, тут есть все необходимое – теплая погода, солнце, морской воздух. Кроме того, участники смогут не только принять участие в спортивном мероприятии, но и ознакомиться с культурой страны.Участником забега может стать любой желающий, для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте марафона и предоставить справку о состоянии здоровья.Дети смогут пробежать в "Сухум-марафоне" дистанции в 500 метров и один километр, взрослые – дистанцию в пять километров, полумарафон и марафон. Бежать участники будут по набережной Махаджиров, Кодорскому шоссе, проспекту Аиааира и улице Лакоба.Также в марафоне пробегут "элитные спортсмены" – это те, кто претендует на призовые места. Они выйдут на старт самыми первыми и их будет сопровождать специальный транспорт с камерой.Председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба отметил, что это мероприятие – хорошая имиджевая история для республики. Участники познакомятся с традициями Абхазии и национальной кухней на гастрономическом и винном фестивалях."Мы ожидаем большого количества спортсменов, профессиональных бегунов, плюс наши граждане будут иметь возможность принять участие, проявить себя на тех или иных дистанциях. Что немаловажно, остальная часть населения, которая захочет нам помочь в виде волонтеров, будет иметь возможность быть с нами рядом", – добавил он.По мнению президента Федерации легкой атлетики Абхазии Лолиты Назарс, подобные масштабные акции дают стимул молодежи республики придерживаться здорового образа жизни, интересоваться бегом и легкой атлетикой.Таращ Хагба добавил, что перед марафоном в районах Абхазии будут проводиться различные мероприятия, связанные с легкой атлетикой, для того, чтобы подготавливать и агитировать местное население к участию в таком большом спортивном событии.Анастасия Мачульская также обратилась к жителям Абхазии с призывом принять участие в марафоне в качестве волонтеров, помощников организаторов, болельщиков, судей. Для этого нужно оставить заявку, написав на официальную почту организаторов, указанную на сайте.Мероприятие организовано московской командой "Беговая история" при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту, Федерации триатлона и Федерации легкой атлетики Абхазии.

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