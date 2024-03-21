https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/grazhdanin-i-nachalnik-kubrava-o-privatizatsii-i-arende-gosimuschestva-v-abkhazii--1050530758.html

Гражданин и начальник: Кубрава о приватизации и аренде госимущества в Абхазии

Гражданин и начальник: Кубрава о приватизации и аренде госимущества в Абхазии

Sputnik Абхазия

Кто и на каких условиях может распоряжаться госсобственностью, в интервью радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по управлению государственным... 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T10:29+0300

2024-03-21T10:29+0300

2024-03-21T10:29+0300

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Гражданин и начальник: Кубрава о приватизации и аренде госимущества в Абхазии Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Кубрава о приватизации и аренде госимущества в Абхазии

Приватизация в Абхазии началась в 2004 году. За это время в результате деятельности Госкомимущества в бюджет страны поступило 1 миллиард 56 миллионов рублей.Как сообщил Кубрава, на последней встрече президент Абхазии поручил создать методику расчета арендной платы с учетом рыночных форм."Мы проект методики сделали и вынесем его на заседание правительства. Арендная плата будет увеличиваться. Уже пора. Арендаторы должны понимать, что плата мизерная и не соответствует реалиям", – сказал Кубрава. Подробности слушайте в подкасте.

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