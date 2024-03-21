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Калягина о выставке MITT -2024: целое путешествие по истории и искусству разных народов

Калягина о выставке MITT -2024: целое путешествие по истории и искусству разных народов

Sputnik Абхазия

В Москве проходит 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Чем интересна эта площадка, какие тренды отличают эту выставку в этом году и... 21.03.2024, Sputnik Абхазия

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Калягина о выставке MITT -2024: целое путешествие по истории и искусству разных народов Sputnik Абхазия Калягина о выставке MITT -2024: целое путешествие по истории и искусству разных народов

В Москве проходит 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Чем интересна эта площадка, какие тренды отличают эту выставку в этом году и каковы впечатления от абхазского стенда, в эфире радио Sputnik рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.MITT – это международная деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы.По мнению Анны Калягиной, выставка в этом году показала себя с прогрессивной точки зрения, MITT-2024 пронизана национальной культурой, отметила она."Новые тренды – это то, зачем мы едем на такие мероприятия, возможность встретиться с ведущими специалистами, экспертами лицом к лицу. В этом году визит направлен на обучение, обмен информации. Надо отметить, что Россия в плане туризма развивается стремительно, очень много сил и времени на это тратится, и было важно поделиться этой энергией", – сказала Калягина.Абхазия – уже несколько лет участник MITT. Как всегда наш стенд пользуется большой популярностью, и этот год не исключение, сказала президент Абхазского союза туризма в эфире радио.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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