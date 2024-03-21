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Новый график веерных отключений введен в Абхазии
Новый график веерных отключений введен в Абхазии
Sputnik Абхазия
С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС. 21.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-21T17:29+0300
2024-03-21T17:29+0300
2024-03-21T17:29+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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черноморэнерго
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Новый график веерных отключений вводится в Абхазии с 22 марта, сообщает "Черноморэнерго".Ранее пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия сообщал, что социальный переток электричества из России закончился. Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀ При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Новый график веерных отключений введен в Абхазии
С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Новый график веерных отключений вводится в Абхазии с 22 марта, сообщает "Черноморэнерго".
Ранее пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия сообщал, что социальный переток электричества из России закончился. Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀
При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.