https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-vveden-v-abkhazii-1050545296.html

Новый график веерных отключений введен в Абхазии

Новый график веерных отключений введен в Абхазии

Sputnik Абхазия

С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС. 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T17:29+0300

2024-03-21T17:29+0300

2024-03-21T17:29+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Новый график веерных отключений вводится в Абхазии с 22 марта, сообщает "Черноморэнерго".Ранее пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия сообщал, что социальный переток электричества из России закончился. Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀ При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.

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абхазия, новости, черноморэнерго