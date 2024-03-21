https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/posrednik-gulariya-o-pereregistratsii-pensionerov--1050534546.html
Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров
Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров
Sputnik Абхазия
Глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в эфире радио Sputnik рассказал о перспективах повышения размеров пенсионных выплат и о процедуре перерегистрации... 21.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-21T14:00+0300
2024-03-21T14:00+0300
2024-03-21T14:00+0300
радио
подкасты
посредник
пенсии
пенсионный фонд абхазии
пенсионный фонд рф
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/14/1050534375_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cfda57e59c8b5cf8853911d69cfc8e91.jpg
Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров
Sputnik Абхазия
Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров
Более четырех тысяч человек исключили из списков на выплату пенсий. Они не прошли перерегистрацию, которую проводили в Абхазии в 2023 году. Об этом президенту Аслану Бжания доложил министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба. Что делать тем, кто не успел пройти перерегистрацию, и ожидается ли в этом году повышение пенсий, рассказал глава Пенсионного фонда Денис Гулария. "В 2023 году с марта по май проходила перерегистрация получателей абхазских выплат: пенсий, пособий, доплат. После этого было еще шесть месяцев на перерегистрацию. После выступления Руслана Аджба цифра обновилась, осталось около полутора тысяч человек. Причины разные", – сказал Гулария. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/14/1050534375_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_d4619ef2bef25e5d34f075ec024af10f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, посредник, пенсии, пенсионный фонд абхазии, пенсионный фонд рф, абхазия, аудио
подкасты, посредник, пенсии, пенсионный фонд абхазии, пенсионный фонд рф, абхазия, аудио
Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров
Глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в эфире радио Sputnik рассказал о перспективах повышения размеров пенсионных выплат и о процедуре перерегистрации получателей выплат.
Более четырех тысяч человек исключили из списков на выплату пенсий. Они не прошли перерегистрацию, которую проводили в Абхазии в 2023 году. Об этом президенту Аслану Бжания доложил министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба. Что делать тем, кто не успел пройти перерегистрацию, и ожидается ли в этом году повышение пенсий, рассказал глава Пенсионного фонда Денис Гулария.
"В 2023 году с марта по май проходила перерегистрация получателей абхазских выплат: пенсий, пособий, доплат. После этого было еще шесть месяцев на перерегистрацию. После выступления Руслана Аджба цифра обновилась, осталось около полутора тысяч человек. Причины разные", – сказал Гулария.