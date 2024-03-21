https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/posrednik-gulariya-o-pereregistratsii-pensionerov--1050534546.html

Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров

Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров

Sputnik Абхазия

Глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в эфире радио Sputnik рассказал о перспективах повышения размеров пенсионных выплат и о процедуре перерегистрации... 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T14:00+0300

2024-03-21T14:00+0300

2024-03-21T14:00+0300

радио

подкасты

посредник

пенсии

пенсионный фонд абхазии

пенсионный фонд рф

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/14/1050534375_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cfda57e59c8b5cf8853911d69cfc8e91.jpg

Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров Sputnik Абхазия Посредник: Гулария о перерегистрации пенсионеров

Более четырех тысяч человек исключили из списков на выплату пенсий. Они не прошли перерегистрацию, которую проводили в Абхазии в 2023 году. Об этом президенту Аслану Бжания доложил министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба. Что делать тем, кто не успел пройти перерегистрацию, и ожидается ли в этом году повышение пенсий, рассказал глава Пенсионного фонда Денис Гулария. "В 2023 году с марта по май проходила перерегистрация получателей абхазских выплат: пенсий, пособий, доплат. После этого было еще шесть месяцев на перерегистрацию. После выступления Руслана Аджба цифра обновилась, осталось около полутора тысяч человек. Причины разные", – сказал Гулария. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, пенсии, пенсионный фонд абхазии, пенсионный фонд рф, абхазия, аудио