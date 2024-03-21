https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/privatizatsiya-ili-arenda-kak-sokhranit-istoriko-kulturnoe-nasledie-abkhazii-1050544765.html

Приватизация или аренда: как сохранить историко-культурное наследие Абхазии

Приватизация или аренда: как сохранить историко-культурное наследие Абхазии

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава рассказал об условиях и правилах аренды и... 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T17:00+0300

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В беседе Кубрава рассказал, в чем заключается приватизация, как проходит этот процесс, какие долги у арендаторов перед госорганами, в каком состоянии находятся объекты историко-культурного наследия и почему государство не в состоянии их содержать, а также для чего к каждому инвестору нужен индивидуальный подход. Более подробную версию смотрите в интервью Sputnik.

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