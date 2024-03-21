https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/sport-i-znakomstvo-s-kulturoy-chem-sukhum-marafon-udivit-uchastnikov-1050545183.html

Спорт и знакомство с культурой: чем "Сухум-марафон" удивит участников

Спорт и знакомство с культурой: чем "Сухум-марафон" удивит участников

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция организаторов "Сухум-марафона" состоялась в Sputnik в четверг, 21 марта. 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T17:44+0300

2024-03-21T17:44+0300

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"Сухум-марафон" пройдет в Сухуме 26 и 27 октября. Участники пробегут 42 километра по историческому центру столицы, а после познакомятся с традициями и национальной кухней на гастрономическом и винном фестивалях. В мероприятии примут участие любители и профессионалы не только из Абхазии, но и из регионов России и стран СНГ. Попробовать свои силы может стать любой желающий, для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте марафона и предоставить справку о состоянии здоровья. Дети смогут пробежать в "Сухум-марафоне" дистанции в 500 метров и один километр, взрослые – дистанцию в пять километров, полумарафон и марафон. Бежать участники будут по набережной Махаджиров, Кодорскому шоссе, проспекту Аиааира и улице Лакоба. Как будет организовано мероприятие и чем Абхазия привлекательная для любителей профессионального бега, смотрите в материале Sputnik.

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