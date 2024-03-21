https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-tsentre-sukhuma-1050545970.html

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в центре Сухума

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в центре Сухума

Sputnik Абхазия

Труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен на улице Когония в Сухуме вечером в среду, 20 марта. 21.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-21T18:17+0300

2024-03-21T18:17+0300

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Сергегия Т.И. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. По данным следствия, в среду, 20 марта, примерно в 20:10 Сергегия подъехал к дому №37 на улице Когония на автомобиле "Мерседес" модели S-222, и не менее девяти раз выстрелил в Ханазаряна А.С. из огнестрельного оружия неустановленного образца калибра 9,19 миллиметра. Ханазарян скончался на месте. Местонахождение подозреваемого устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240320/trup-muzhchiny-s-priznakami-nasilstvennoy-smerti-obnaruzhen-v-sukhume-1050538146.html

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