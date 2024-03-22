https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/glavnyy-chetverg-tsishba-o-podgotovke-k-tursezonu-v-gagre-blagoustroystve-i-vodosnabzhenii-1050541216.html

Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении

Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении

Sputnik Абхазия

Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в эфире радио Sputnik Абхазия. 22.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-22T10:57+0300

2024-03-22T10:57+0300

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радио

абхазия

гагрский район

главный четверг

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Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении Sputnik Абхазия Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении

Какие мероприятия включает в себя подготовка к летнему сезону в Гагрском районе, насколько активно идут работы по строительству набережной, когда их планируют завершить, ведется ли ремонт дорог в районе и как решается проблема обеспечения жителей водой, в программе "Главный четверг" рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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