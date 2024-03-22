https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/glavnyy-chetverg-tsishba-o-podgotovke-k-tursezonu-v-gagre-blagoustroystve-i-vodosnabzhenii-1050541216.html
Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении
Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении
Sputnik Абхазия
Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в эфире радио Sputnik Абхазия. 22.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-22T10:57+0300
2024-03-22T10:57+0300
2024-03-22T10:59+0300
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Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении
Какие мероприятия включает в себя подготовка к летнему сезону в Гагрском районе, насколько активно идут работы по строительству набережной, когда их планируют завершить, ведется ли ремонт дорог в районе и как решается проблема обеспечения жителей водой, в программе "Главный четверг" рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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абхазия, гагрский район, аудио, главный четверг
абхазия, гагрский район, аудио, главный четверг
Главный четверг: Цишба о подготовке к турсезону в Гагре, благоустройстве и водоснабжении
10:57 22.03.2024 (обновлено: 10:59 22.03.2024)
Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в эфире радио Sputnik Абхазия.
Какие мероприятия включает в себя подготовка к летнему сезону в Гагрском районе, насколько активно идут работы по строительству набережной, когда их планируют завершить, ведется ли ремонт дорог в районе и как решается проблема обеспечения жителей водой, в программе "Главный четверг" рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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