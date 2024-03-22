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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/voprosy-energetiki-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1050553198.html
Вопросы энергетики обсудили в Кабмине Абхазии
Вопросы энергетики обсудили в Кабмине Абхазии
Sputnik Абхазия
Новый график веерных отключений вводится в Абхазии с 22 марта из-за энергодефицита. 22.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-22T17:57+0300
2024-03-22T17:57+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В Кабмине Абхазии прошло совещание по вопросам энергоснабжения республики, сообщила пресс-служба Правительства. В рабочей встрече участвовали первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия и замдиректора, главный инженер Тенгиз Гирджинба.Анкваб поручил Минэнерготрансу совместно с "Черноморэнерго" спрогнозировать объем потребления электроэнергии в Абхазии во втором квартале 2024 года. Ведомство и предприятие также должны подготовить дополнительные предложения, чтобы предупредить перебои в электроснабжении.
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абхазия, сухум, кабмин абхазии, электроэнергетика
абхазия, сухум, кабмин абхазии, электроэнергетика

Вопросы энергетики обсудили в Кабмине Абхазии

17:57 22.03.2024
© Foto / Пресс-служба Кабинета министров Абхазии вопросы энергетики обсудили в Кабмине
вопросы энергетики обсудили в Кабмине - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2024
© Foto / Пресс-служба Кабинета министров Абхазии
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Новый график веерных отключений вводится в Абхазии с 22 марта из-за энергодефицита.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В Кабмине Абхазии прошло совещание по вопросам энергоснабжения республики, сообщила пресс-служба Правительства.
В рабочей встрече участвовали первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия и замдиректора, главный инженер Тенгиз Гирджинба.
Анкваб поручил Минэнерготрансу совместно с "Черноморэнерго" спрогнозировать объем потребления электроэнергии в Абхазии во втором квартале 2024 года.
Ведомство и предприятие также должны подготовить дополнительные предложения, чтобы предупредить перебои в электроснабжении.
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