https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/voprosy-energetiki-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1050553198.html

Вопросы энергетики обсудили в Кабмине Абхазии

Вопросы энергетики обсудили в Кабмине Абхазии

Sputnik Абхазия

Новый график веерных отключений вводится в Абхазии с 22 марта из-за энергодефицита. 22.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-22T17:57+0300

2024-03-22T17:57+0300

2024-03-22T17:57+0300

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электроэнергетика

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В Кабмине Абхазии прошло совещание по вопросам энергоснабжения республики, сообщила пресс-служба Правительства. В рабочей встрече участвовали первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия и замдиректора, главный инженер Тенгиз Гирджинба.Анкваб поручил Минэнерготрансу совместно с "Черноморэнерго" спрогнозировать объем потребления электроэнергии в Абхазии во втором квартале 2024 года. Ведомство и предприятие также должны подготовить дополнительные предложения, чтобы предупредить перебои в электроснабжении.

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