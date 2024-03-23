https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/aktsiya-pamyati-u-zdaniya-posolstva-rossii-v-abkhazii-1050563805.html

Акция памяти у здания Посольства России в Абхазии

Акция памяти у здания Посольства России в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. У Посольства России в Абхазии проходит акция в память о погибших в теракте в "Крокус Сити холле". 23.03.2024, Sputnik Абхазия

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теракт в "крокус сити холле"

видео

мультимедиа

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. У Посольства России в Абхазии проходит акция в память о погибших в теракте в "Крокус Сити холле". Жители республики несут цветы и игрушки.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поблагодарил всех пришедших к посольству. Дипломат напомнил, что руководство республики уже выразило свои соболезнования, которые были переданы в Москву. Шургалин отметил, что много простых граждан и представителей руководства сегодня пришли к Посольству поддержать народ России. "Мы очень признательны вам и отмечаем что наши братские, союзнические отношения становятся только крепче в результате таких событий", — сказал посол.

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле", видео, мультимедиа, видео