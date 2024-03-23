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Часть Сухума осталась без света из-за короткого замыкания
Часть Сухума осталась без света из-за короткого замыкания
Sputnik Абхазия
Специалисты СУЭС с утра приступят к ликвидации аварии. 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T00:33+0300
2024-03-23T00:33+0300
2024-03-23T00:33+0300
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Часть Сухума осталась без электричества из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции 64 на улице Деповской, сообщает СУЭС.Без света остались улицы Семерджиева, Эшба, Деповская, дома в районе вокзала со стороны магазина "Черкесский мир". "Аварийная бригада СУЭС, приступит к ликвидации аварии с наступлением светлого времени суток", - говорится в сообщении.
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абхазия, новости, суэс, сухум, черноморэнерго
абхазия, новости, суэс, сухум, черноморэнерго
Часть Сухума осталась без света из-за короткого замыкания
Специалисты СУЭС с утра приступят к ликвидации аварии.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Часть Сухума осталась без электричества из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции 64 на улице Деповской, сообщает СУЭС.
Без света остались улицы Семерджиева, Эшба, Деповская, дома в районе вокзала со стороны магазина "Черкесский мир".
"Аварийная бригада СУЭС, приступит к ликвидации аварии с наступлением светлого времени суток", - говорится в сообщении.