https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/gubernator-mosoblasti-v-osnovnom-ogon-v-krokuse-likvidirovan-ostalis-otdelnye-ochagi-1050559233.html

Губернатор Мособласти: в основном огонь в "Крокусе" ликвидирован, остались отдельные очаги

Губернатор Мособласти: в основном огонь в "Крокусе" ликвидирован, остались отдельные очаги

Sputnik Абхазия

Пожар в здании "Крокус Сити холла" начался в результате теракта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T07:55+0300

2024-03-23T07:55+0300

2024-03-23T07:55+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Отдельные очаги возгорания еще остаются в "Крокус Сити", но в основном огонь ликвидирован, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.К тушению пожара в "Крокус сити холле" привлекли 477 человек и 183 единицы техники.По словам Воробьева, спасателям удалось зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и был эпицентр пожара. Крыша над залом рухнула.Площадь пожара в "Крокусе" составляла около 12 900 квадратных метров.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"