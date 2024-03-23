https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/gubernator-mosoblasti-v-osnovnom-ogon-v-krokuse-likvidirovan-ostalis-otdelnye-ochagi-1050559233.html
Губернатор Мособласти: в основном огонь в "Крокусе" ликвидирован, остались отдельные очаги
Губернатор Мособласти: в основном огонь в "Крокусе" ликвидирован, остались отдельные очаги
Sputnik Абхазия
Пожар в здании "Крокус Сити холла" начался в результате теракта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T07:55+0300
2024-03-23T07:55+0300
2024-03-23T07:55+0300
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/17/1050558594_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ffb3f1f3753a9eb66bc7910b09353b50.jpg
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Отдельные очаги возгорания еще остаются в "Крокус Сити", но в основном огонь ликвидирован, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.К тушению пожара в "Крокус сити холле" привлекли 477 человек и 183 единицы техники.По словам Воробьева, спасателям удалось зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и был эпицентр пожара. Крыша над залом рухнула.Площадь пожара в "Крокусе" составляла около 12 900 квадратных метров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
теракт в "крокус сити холле"
теракт в "крокус сити холле"
Губернатор Мособласти: в основном огонь в "Крокусе" ликвидирован, остались отдельные очаги
Пожар в здании "Крокус Сити холла" начался в результате теракта.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Отдельные очаги возгорания еще остаются в "Крокус Сити", но в основном огонь ликвидирован, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
К тушению пожара в "Крокус сити холле" привлекли 477 человек и 183 единицы техники.
По словам Воробьева, спасателям удалось зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и был эпицентр пожара. Крыша над залом рухнула.
Площадь пожара в "Крокусе" составляла около 12 900 квадратных метров.