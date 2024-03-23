https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/minzdrav-abkhazii-gotov-pomoch-v-reabilitatsii-postradavshikh-pri-terakte-v-moskve-1050560738.html

Минздрав Абхазии готов помочь в реабилитации пострадавших при теракте в Москве

Минздрав Абхазии готов помочь в реабилитации пострадавших при теракте в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Минздрав Абхазии готов помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте в Москве. Об этом российскому коллеге... 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T12:49+0300

2024-03-23T12:49+0300

2024-03-23T12:49+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Минздрав Абхазии готов помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте в Москве. Об этом российскому коллеге Михуалу Мурашко заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба."Глубоко потрясен бесчеловечным, кровавым террористическим актом. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления раненным. Исполнители и организаторы должны понести самое суровое наказание", — говорится в соболезновании.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"