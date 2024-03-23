https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/minzdrav-abkhazii-gotov-pomoch-v-reabilitatsii-postradavshikh-pri-terakte-v-moskve-1050560738.html
Минздрав Абхазии готов помочь в реабилитации пострадавших при теракте в Москве
Минздрав Абхазии готов помочь в реабилитации пострадавших при теракте в Москве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Минздрав Абхазии готов помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте в Москве. Об этом российскому коллеге... 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T12:49+0300
2024-03-23T12:49+0300
2024-03-23T12:49+0300
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1a/1045475980_0:0:1517:853_1920x0_80_0_0_8a013689f36d578bbbdef0df5da63c77.png
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Минздрав Абхазии готов помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте в Москве. Об этом российскому коллеге Михуалу Мурашко заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба."Глубоко потрясен бесчеловечным, кровавым террористическим актом. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления раненным. Исполнители и организаторы должны понести самое суровое наказание", — говорится в соболезновании.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
теракт в "крокус сити холле"
теракт в "крокус сити холле"
Минздрав Абхазии готов помочь в реабилитации пострадавших при теракте в Москве
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Минздрав Абхазии готов помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте в Москве. Об этом российскому коллеге Михуалу Мурашко заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба.
"Глубоко потрясен бесчеловечным, кровавым террористическим актом. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления раненным. Исполнители и организаторы должны понести самое суровое наказание", — говорится в соболезновании.