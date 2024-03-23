https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/posol-abkhazii-v-rf-po-predvaritelnoy-informatsii-sredi-pogibshikh-net-grazhdan-respubliki-1050560383.html
Посол Абхазии в РФ: по предварительной информации среди погибших нет граждан республики
Посол Абхазии в РФ: по предварительной информации среди погибших нет граждан республики
Sputnik Абхазия
Четверо террористов открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити" 22 марта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T12:17+0300
2024-03-23T12:17+0300
2024-03-23T12:18+0300
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших при теракте в Москве нет граждан Абхазии. Об этом заявил посол республики в России Алхас Квициниа. По словам дипломата, Посольство находится на связи с Оперативным штабом, мониторит поступающую информацию.Квициниа осудил теракт в "Крокус Сити" и выразил соболезнования родным и близким погибших."Мы решительно осуждаем этот ужасный террористический акт, совершенный в Подмосковье, в результате которого погибли люди и пострадали сотни человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
теракт в "крокус сити холле"
теракт в "крокус сити холле"
Посол Абхазии в РФ: по предварительной информации среди погибших нет граждан республики
12:17 23.03.2024 (обновлено: 12:18 23.03.2024)
Четверо террористов открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити" 22 марта.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших при теракте в Москве нет граждан Абхазии. Об этом заявил посол республики в России Алхас Квициниа.
По словам дипломата, Посольство находится на связи с Оперативным штабом, мониторит поступающую информацию.
Квициниа осудил теракт в "Крокус Сити" и выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Мы решительно осуждаем этот ужасный террористический акт, совершенный в Подмосковье, в результате которого погибли люди и пострадали сотни человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении.