https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/posol-abkhazii-v-rf-po-predvaritelnoy-informatsii-sredi-pogibshikh-net-grazhdan-respubliki-1050560383.html

Посол Абхазии в РФ: по предварительной информации среди погибших нет граждан республики

Посол Абхазии в РФ: по предварительной информации среди погибших нет граждан республики

Sputnik Абхазия

Четверо террористов открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити" 22 марта. 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T12:17+0300

2024-03-23T12:17+0300

2024-03-23T12:18+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших при теракте в Москве нет граждан Абхазии. Об этом заявил посол республики в России Алхас Квициниа. По словам дипломата, Посольство находится на связи с Оперативным штабом, мониторит поступающую информацию.Квициниа осудил теракт в "Крокус Сити" и выразил соболезнования родным и близким погибших."Мы решительно осуждаем этот ужасный террористический акт, совершенный в Подмосковье, в результате которого погибли люди и пострадали сотни человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"