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Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
Sputnik Абхазия
Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о... 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T10:56+0300
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Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
Sputnik Абхазия
Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое?Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости.
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Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
10:56 23.03.2024 (обновлено: 10:57 23.03.2024)
Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о работе нервной системы и мозге человека.
Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое?
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.
Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология"
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