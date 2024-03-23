https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/pravda-tela-zachem-nuzhna-neyrofiziologiya-i-chto-ona-izuchaet-1050549754.html

Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает

Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает

Sputnik Абхазия

Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о... 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T10:56+0300

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Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает Sputnik Абхазия Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает

Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое?Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости.

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