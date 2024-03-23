https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/putin-obratilsya-k-rossiyanam-v-svyazi-s-teraktom-v-krokus-siti-1050566003.html

Путин обратился к россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити"

Путин обратился к россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити"

Sputnik Абхазия

Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T16:00+0300

2024-03-23T16:00+0300

2024-03-23T23:21+0300

теракт в "крокус сити холле"

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Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.Президент России назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в "Крокусе", жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких и заверил, что необходимую помощь окажут всем.Путин заявил, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле", видео