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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/rossiyskie-voennye-vybili-vsu-iz-naselnnogo-punkta-krasnoe-v-dnr-1050565873.html
Российские военные выбили ВСУ из населённого пункта Красное в ДНР
Российские военные выбили ВСУ из населённого пункта Красное в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное и улучшили тактическое положение по переднему... 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T22:54+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное и улучшили тактическое положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны России.Кроме того, на этом направления ударами авиации и огнем артиллерии ВС России нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка ДНР и Белогоровка ЛНР. В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1 254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единица специальной военной автомобильной техники.
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спецоперация
спецоперация

Российские военные выбили ВСУ из населённого пункта Красное в ДНР

22:54 23.03.2024 (обновлено: 22:55 23.03.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
Разведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное и улучшили тактическое положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, на этом направления ударами авиации и огнем артиллерии ВС России нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка ДНР и Белогоровка ЛНР.
В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1 254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единица специальной военной автомобильной техники.
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