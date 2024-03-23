https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/rossiyskie-voennye-vybili-vsu-iz-naselnnogo-punkta-krasnoe-v-dnr-1050565873.html
Российские военные выбили ВСУ из населённого пункта Красное в ДНР
Российские военные выбили ВСУ из населённого пункта Красное в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное и улучшили тактическое положение по переднему... 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T22:54+0300
2024-03-23T22:54+0300
2024-03-23T22:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное и улучшили тактическое положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны России.Кроме того, на этом направления ударами авиации и огнем артиллерии ВС России нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка ДНР и Белогоровка ЛНР. В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1 254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единица специальной военной автомобильной техники.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное и улучшили тактическое положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, на этом направления ударами авиации и огнем артиллерии ВС России нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка ДНР и Белогоровка ЛНР.
В районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1 254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единица специальной военной автомобильной техники.