https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/vzaimnyy-interes-dbar-o-rossiysko-abkhazskom-vzaimodeystvii-v-sfere-ekologii--1050550654.html

Взаимный интерес: Дбар о российско-абхазском взаимодействии в сфере экологии

Взаимный интерес: Дбар о российско-абхазском взаимодействии в сфере экологии

Sputnik Абхазия

О том, какая совместная работа в сфере экологии ведется между абхазскими и российскими учеными, в интервью радио Sputnik рассказа директор Института экологии... 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T14:02+0300

2024-03-23T14:02+0300

2024-03-23T14:23+0300

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Новый Блок Sputnik Абхазия Новый Блок

Институт экологии Абхазии исследует проблемы экологической безопасности. Не одно значимое мероприятие, затрагивающее состояние окружающей среды, не проходит без участия специалистов Института. Насколько активны международные связи Института экологии, как выстраивается взаимодействие с российскими коллегами, какие совместные проекты реализуются, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар. Он отметил, что научная деятельность без сотрудничества невозможна. "Сама по себе наука предполагает тесные контакты, взаимодействие ученых разных стран. Наши контакты самые основательные, глубокие и стабильные связаны с взаимодействием с коллегами из России. Это связано с тем, что мы находимся в одном цивилизационном пространстве - это культурная, экономическая, политическая среда, в которой Абхазия взаимодействует с Россией", - сказал роман Дбар. Из последних событий, которые характеризуют тесные контакты России и Абхазии, Дбар назвал недавнее подписание между АГУ и МГУ договора о создании Центра науки и образования Московского государственного университета в Абхазском госуниверситете. Сразу после подписания договора, он стал наполняться содержанием. Подробности слушайте в подкасте.

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