https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/aktsiya-letyat-zhuravli-nachalas-v-krokus-siti-kholle-1050571968.html

Акция "Летят журавли" прошла в "Крокус Сити Холле"

Акция "Летят журавли" прошла в "Крокус Сити Холле"

Sputnik Абхазия

В "Крокус Сити Холле", концертном зале, названном в честь Муслима Магомаева, 22 марта произошел террористический акт, жертвами которого стали 137 человек. 24.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-24T19:57+0300

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видео

мультимедиа

теракт в "крокус сити холле"

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Память жертв теракта в "Крокусе" почтут акцией "Летят журавли".Видео бесконечного клина журавлей, улетающих в небо, спроецировано прямо на здание концертного зала, пострадавшего от пожара."Крокус Сити Холл" назвал в честь Народного артиста СССР Муслима Магомаева. Одна из самых известных его песен — "Журавли", символ надежды и бессмертия, которое обретают люди после гибели.

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Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, теракт в "крокус сити холле", видео