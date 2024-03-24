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Акция "Летят журавли" прошла в "Крокус Сити Холле"
Акция "Летят журавли" прошла в "Крокус Сити Холле"
Sputnik Абхазия
В "Крокус Сити Холле", концертном зале, названном в честь Муслима Магомаева, 22 марта произошел террористический акт, жертвами которого стали 137 человек. 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T19:57+0300
2024-03-24T19:57+0300
2024-03-24T21:12+0300
видео
мультимедиа
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/18/1050571797_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_40ce88e4f58eeb2c69923ab91452eeda.jpg
Память жертв теракта в "Крокусе" почтут акцией "Летят журавли".Видео бесконечного клина журавлей, улетающих в небо, спроецировано прямо на здание концертного зала, пострадавшего от пожара."Крокус Сити Холл" назвал в честь Народного артиста СССР Муслима Магомаева. Одна из самых известных его песен — "Журавли", символ надежды и бессмертия, которое обретают люди после гибели.
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видео, мультимедиа, теракт в "крокус сити холле", видео
видео, мультимедиа, теракт в "крокус сити холле", видео
Акция "Летят журавли" прошла в "Крокус Сити Холле"
19:57 24.03.2024 (обновлено: 21:12 24.03.2024)
В "Крокус Сити Холле", концертном зале, названном в честь Муслима Магомаева, 22 марта произошел террористический акт, жертвами которого стали 137 человек.
Память жертв теракта в "Крокусе" почтут акцией "Летят журавли".
Видео бесконечного клина журавлей, улетающих в небо, спроецировано прямо на здание концертного зала, пострадавшего от пожара.
"Крокус Сити Холл" назвал в честь Народного артиста СССР Муслима Магомаева. Одна из самых известных его песен — "Журавли", символ надежды и бессмертия, которое обретают люди после гибели.