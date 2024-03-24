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Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе

Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе

Sputnik Абхазия

Спортсмен года Абхазии по вольной борьбе, неоднократный победитель российских турниров Даниил Харчилава гость программы "Дополнительное время" на радио... 24.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-24T19:09+0300

2024-03-24T19:09+0300

2024-03-24T19:09+0300

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Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе Sputnik Абхазия Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе

Даниил Харчилава воспитанник школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам Калининградской области.В эфире радио Sputnik рассказал о своем участии на всероссийских соревнованиях в Москве, о том, как проходит подготовка к Чемпионату России и к спортивным играм стран БРИКС 2024.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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