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Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Sputnik Абхазия
Спортсмен года Абхазии по вольной борьбе, неоднократный победитель российских турниров Даниил Харчилава гость программы "Дополнительное время" на радио... 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T19:09+0300
2024-03-24T19:09+0300
2024-03-24T19:09+0300
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Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Даниил Харчилава воспитанник школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам Калининградской области.В эфире радио Sputnik рассказал о своем участии на всероссийских соревнованиях в Москве, о том, как проходит подготовка к Чемпионату России и к спортивным играм стран БРИКС 2024.Полную версию интервью слушайте в подкасте.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, спорт, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио
Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Спортсмен года Абхазии по вольной борьбе, неоднократный победитель российских турниров Даниил Харчилава гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Даниил Харчилава воспитанник школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам Калининградской области.
В эфире радио Sputnik рассказал о своем участии на всероссийских соревнованиях в Москве, о том, как проходит подготовка к Чемпионату России и к спортивным играм стран БРИКС 2024.
Полную версию интервью слушайте в подкасте.