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Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Sputnik Абхазия
Спортсмен года Абхазии по вольной борьбе, неоднократный победитель российских турниров Даниил Харчилава гость программы "Дополнительное время" на радио... 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T19:09+0300
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Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
Даниил Харчилава воспитанник школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам Калининградской области.В эфире радио Sputnik рассказал о своем участии на всероссийских соревнованиях в Москве, о том, как проходит подготовка к Чемпионату России и к спортивным играм стран БРИКС 2024.Полную версию интервью слушайте в подкасте.
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подкасты, дополнительное время, спорт, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио

Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе

19:09 24.03.2024
Радио
Дополнительное время: Харчилава о том, как пришел к вольной борьбе
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Спортсмен года Абхазии по вольной борьбе, неоднократный победитель российских турниров Даниил Харчилава гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Даниил Харчилава воспитанник школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам Калининградской области.
В эфире радио Sputnik рассказал о своем участии на всероссийских соревнованиях в Москве, о том, как проходит подготовка к Чемпионату России и к спортивным играм стран БРИКС 2024.
Полную версию интервью слушайте в подкасте.
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