https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/izmeneniya-klimata-chto-obnaruzhili-uchenye-iz-rossii-v-abkhazii-1050568900.html

Изменения климата: что обнаружили ученые из России в Абхазии

Изменения климата: что обнаружили ученые из России в Абхазии

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар рассказал о взаимодействии с российскими коллегами, совместных... 24.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-24T14:55+0300

2024-03-24T14:55+0300

2024-03-24T16:56+0300

в абхазии

абхазия

новости

экология

природа

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/18/1050568140_0:17:3067:1742_1920x0_80_0_0_38567d0edafcb9fe4a6293eba3283060.jpg

Он отметил, что месяц назад был подписан договор о создании Центра наук и образования МГУ в АГУ. После этого в Абхазию приехали сотрудники кафедры биоморфологии, которые совместно с абхазскими учеными с кафедры географии и из Института экологии АНА провели почти двухнедельную экспедицию, изучая речные берега и русла. Дбар отметил, что во время экспедиции были заложены площадки, которые станут местом наблюдения, фиксаций событий, скорости, темпов, динамики происходящего в природе в связи с изменением климата. По результатам исследований будут подготовлены совместные публикации. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, экология, природа, видео, мультимедиа, видео