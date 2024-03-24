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Изменения климата: что обнаружили ученые из России в Абхазии
Изменения климата: что обнаружили ученые из России в Абхазии
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар рассказал о взаимодействии с российскими коллегами, совместных... 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T14:55+0300
2024-03-24T14:55+0300
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Он отметил, что месяц назад был подписан договор о создании Центра наук и образования МГУ в АГУ. После этого в Абхазию приехали сотрудники кафедры биоморфологии, которые совместно с абхазскими учеными с кафедры географии и из Института экологии АНА провели почти двухнедельную экспедицию, изучая речные берега и русла. Дбар отметил, что во время экспедиции были заложены площадки, которые станут местом наблюдения, фиксаций событий, скорости, темпов, динамики происходящего в природе в связи с изменением климата. По результатам исследований будут подготовлены совместные публикации. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Изменения климата: что обнаружили ученые из России в Абхазии
14:55 24.03.2024 (обновлено: 16:56 24.03.2024)
В интервью радио Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар рассказал о взаимодействии с российскими коллегами, совместных экспедициях, их результатах и значении для мирового сообщества.
Он отметил, что месяц назад был подписан договор о создании Центра наук и образования МГУ в АГУ.
После этого в Абхазию приехали сотрудники кафедры биоморфологии, которые совместно с абхазскими учеными с кафедры географии и из Института экологии АНА провели почти двухнедельную экспедицию, изучая речные берега и русла.
Дбар отметил, что во время экспедиции были заложены площадки, которые станут местом наблюдения, фиксаций событий, скорости, темпов, динамики происходящего в природе в связи с изменением климата.
По результатам исследований будут подготовлены совместные публикации.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.