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Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких

Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких

Sputnik Абхазия

Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы. 24.03.2024, Sputnik Абхазия

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Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких Sputnik Абхазия Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких

Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю "сталкеры", "прогрессоры" и даже "людены", но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.Слушайте подкасты РИА Новости.

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