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Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Sputnik Абхазия
Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы. 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T12:18+0300
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Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Sputnik Абхазия
Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю "сталкеры", "прогрессоры" и даже "людены", но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю "сталкеры", "прогрессоры" и даже "людены", но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.