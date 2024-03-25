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Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на водоводе
Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на водоводе
Sputnik Абхазия
Отключение продлится более суток, подача воды возобновится завтра, в 21:00. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на водоводе на улице Бейгуа, сообщает столичный "Водоканал". Подача воды прекращена с 22:00 и возобновится во вторник, 26 марта, в 21:00. Отключение затронуло улицы Бейгуа, Заречную, Почтовую, Станционную, Деповскую, Семерджиева, Аланскую, Гочуа, Вайнахскую, район рынка.
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Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на водоводе
Отключение продлится более суток, подача воды возобновится завтра, в 21:00.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на водоводе на улице Бейгуа, сообщает столичный "Водоканал".
Подача воды прекращена с 22:00 и возобновится во вторник, 26 марта, в 21:00.
Отключение затронуло улицы Бейгуа, Заречную, Почтовую, Станционную, Деповскую, Семерджиева, Аланскую, Гочуа, Вайнахскую, район рынка.