https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodovode-1050583138.html

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на водоводе

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на водоводе

Sputnik Абхазия

Отключение продлится более суток, подача воды возобновится завтра, в 21:00. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на водоводе на улице Бейгуа, сообщает столичный "Водоканал". Подача воды прекращена с 22:00 и возобновится во вторник, 26 марта, в 21:00. Отключение затронуло улицы Бейгуа, Заречную, Почтовую, Станционную, Деповскую, Семерджиева, Аланскую, Гочуа, Вайнахскую, район рынка.

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