https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-v-ponedelnik-25-marta-1050574511.html

Часть Сухума осталась без воды в понедельник 25 марта

Часть Сухума осталась без воды в понедельник 25 марта

Sputnik Абхазия

Неудобства связаны с аварией на водоводе на участке улица Званба — улица Читанава. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды в понедельник 25 марта, сообщает столичный "Водоканал". Отключения затронули районы вокзала, Старого поселка, ВИЭМ, Турбазы, нагорной и центральной частей города.

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