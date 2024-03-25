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Часть Сухума осталась без воды в понедельник 25 марта
Часть Сухума осталась без воды в понедельник 25 марта
Sputnik Абхазия
Неудобства связаны с аварией на водоводе на участке улица Званба — улица Читанава. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-25T10:04+0300
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды в понедельник 25 марта, сообщает столичный "Водоканал". Отключения затронули районы вокзала, Старого поселка, ВИЭМ, Турбазы, нагорной и центральной частей города.
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Часть Сухума осталась без воды в понедельник 25 марта
10:04 25.03.2024 (обновлено: 10:34 25.03.2024)
Неудобства связаны с аварией на водоводе на участке улица Званба — улица Читанава.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды в понедельник 25 марта, сообщает столичный "Водоканал".
Подача воды прекратилась в 09:00 и возобновится в 20:00.
Отключения затронули районы вокзала, Старого поселка, ВИЭМ, Турбазы, нагорной и центральной частей города.