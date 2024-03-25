https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/novyy-grafik-otklyucheniy-sveta-budet-deystvovat-v-abkhazii-s-26-marta-1050581741.html

Новый график отключений света будет действовать в Абхазии с 26 марта

Новый график отключений света будет действовать в Абхазии с 26 марта

Sputnik Абхазия

Ограничения сохранятся до повышения уровня воды в Джварском водохранилище. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Новый график веерных отключений вводится в Абхазии со вторника, 26 марта, сообщает "Черноморэнерго".Во всех районах страны отключения будут длиться по шесть часов в сутки. Новый график был введен из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище — сейчас он составляет 414 метров. Уточняется, что приток воды пока недостаточный, а уровень потребления электричества высокий."Данные ограничения будут сохраняться до улучшения ситуации в Джварском водохранилище", — говорится в публикации.

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