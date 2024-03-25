https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/novyy-grafik-otklyucheniy-sveta-budet-deystvovat-v-abkhazii-s-26-marta-1050581741.html
Новый график отключений света будет действовать в Абхазии с 26 марта
Новый график отключений света будет действовать в Абхазии с 26 марта
Sputnik Абхазия
Ограничения сохранятся до повышения уровня воды в Джварском водохранилище. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-25T20:08+0300
2024-03-25T20:08+0300
2024-03-25T21:28+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Новый график веерных отключений вводится в Абхазии со вторника, 26 марта, сообщает "Черноморэнерго".Во всех районах страны отключения будут длиться по шесть часов в сутки. Новый график был введен из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище — сейчас он составляет 414 метров. Уточняется, что приток воды пока недостаточный, а уровень потребления электричества высокий."Данные ограничения будут сохраняться до улучшения ситуации в Джварском водохранилище", — говорится в публикации.
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абхазия, черноморэнерго, новости
абхазия, черноморэнерго, новости
Новый график отключений света будет действовать в Абхазии с 26 марта
20:08 25.03.2024 (обновлено: 21:28 25.03.2024)
Ограничения сохранятся до повышения уровня воды в Джварском водохранилище.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Новый график веерных отключений вводится в Абхазии со вторника, 26 марта, сообщает "Черноморэнерго".
Во всех районах страны отключения будут длиться по шесть часов в сутки.
Новый график был введен из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище — сейчас он составляет 414 метров. Уточняется, что приток воды пока недостаточный, а уровень потребления электричества высокий.
"Данные ограничения будут сохраняться до улучшения ситуации в Джварском водохранилище", — говорится в публикации.