https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/ostorozhno-spoyler-bednye-neschastnye-lantimosa-i-lanark-zhizn-v-chetyrekh-knigakh-1050550001.html
Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".
Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".
Sputnik Абхазия
О творчестве режиссера Йоргоса Лантимоса и писателя Аласдера Грея в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-25T18:41+0300
2024-03-25T18:41+0300
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Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".
В новом эпизоде радиопрограммы "Осторожно, спойлер!" речь идет о противоречивом и вызывающем фильме "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса, а также романе Аласдера Грея "Ланарк. Жизнь в четырех книгах". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , книги, литература, кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , книги, литература, кино, аудио
Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".
О творчестве режиссера Йоргоса Лантимоса и писателя Аласдера Грея в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik.
В новом эпизоде радиопрограммы "Осторожно, спойлер!" речь идет о противоречивом и вызывающем фильме "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса, а также романе Аласдера Грея "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.