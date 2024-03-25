https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/ostorozhno-spoyler-bednye-neschastnye-lantimosa-i-lanark-zhizn-v-chetyrekh-knigakh-1050550001.html

Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".

Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".

Sputnik Абхазия

О творчестве режиссера Йоргоса Лантимоса и писателя Аласдера Грея в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T18:41+0300

2024-03-25T18:41+0300

2024-03-25T18:41+0300

радио

подкасты

осторожно, спойлер

книги

литература

кино

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/16/1050550408_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_4e5fbc59645ba311da40fcf8ff64d1cc.jpg

Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах". Sputnik Абхазия Осторожно, спойлер: "Бедные-несчастные" Лантимоса и "Ланарк. Жизнь в четырех книгах".

В новом эпизоде радиопрограммы "Осторожно, спойлер!" речь идет о противоречивом и вызывающем фильме "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса, а также романе Аласдера Грея "Ланарк. Жизнь в четырех книгах". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, осторожно, спойлер , книги, литература, кино, аудио