https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/prezident-aslan-bzhaniya-prisvoil-pochetnye-zvaniya-rabotnikam-kultury-1050584007.html

Президент Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам культуры

Президент Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам культуры

Sputnik Абхазия

Глава государства подписал указы о присвоении почетных званий "Заслуженный артист Республики Абхазия" и "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия". 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T23:06+0300

2024-03-25T23:06+0300

2024-03-26T00:06+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011308_0:245:2394:1591_1920x0_80_0_0_cba45d34b5ae2871bc9f149e8b3c53eb.jpg

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам культуры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" присвоено: Кроме того, за вклад в развитие театрального искусства почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" было присвоено художнику по свету Абхазского драмтеатра Джумберу Чамагуа.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости