Президент Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам культуры
23:06 25.03.2024 (обновлено: 00:06 26.03.2024)
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия
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Глава государства подписал указы о присвоении почетных званий "Заслуженный артист Республики Абхазия" и "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам культуры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" присвоено:
хореографу и художественному руководителю ансамбля "Афыртын" Альясу Барцыц и Мурату Крия за вклад в развитие детского хореографического искусства.
профессору Московской консерватории имени Чайковского, худруку камерного хора Академии хорового искусства имени Попова Александру Соловьеву за вклад в подготовку кадров в области хорового искусства.
актерам Абхазского драмтеатра Гари Джинджолия и Розите Тания за заслуги в области театрального искусства.
звукорежиссеру Абхазского драмтеатра Тимуру Агрба за вклад в развитие музыкального искусства.
музыканту Государственного камерного оркестра Леониду Гребенникову за вклад в развитие музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство.
Кроме того, за вклад в развитие театрального искусства почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" было присвоено художнику по свету Абхазского драмтеатра Джумберу Чамагуа.