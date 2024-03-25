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Путин проводит совещание о мерах, принятых после теракта в "Крокусе". Трансляция завершена
Путин проводит совещание о мерах, принятых после теракта в "Крокусе". Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В нем погибли 137 человек, 182 — пострадали. 25.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-25T21:05+0300
2024-03-25T21:05+0300
2024-03-25T21:34+0300
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Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В нем погибли 137 человек, 182 — пострадали.
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Путин проводит совещание о мерах, принятых после теракта в "Крокусе". Трансляция завершена
21:05 25.03.2024 (обновлено: 21:34 25.03.2024)
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В нем погибли 137 человек, 182 — пострадали.