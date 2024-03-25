https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/putin-provodit-soveschanie-o-merakh-prinyatykh-posle-terakta-v-krokuse-pryamaya-translyatsiya-1050582496.html

Путин проводит совещание о мерах, принятых после теракта в "Крокусе". Трансляция завершена

Путин проводит совещание о мерах, принятых после теракта в "Крокусе". Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В нем погибли 137 человек, 182 — пострадали. 25.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-25T21:05+0300

2024-03-25T21:05+0300

2024-03-25T21:34+0300

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/19/1050582077_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_e5579d3d6be3ea5c4d9fb8ca9b0adcad.jpg

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. В нем погибли 137 человек, 182 — пострадали.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, видео