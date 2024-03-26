https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/aslan-bzhaniya-ostavil-zapis-v-knige-soboleznovaniy-v-mid-rossii-1050588047.html

Аслан Бжания оставил запись в книге соболезнований в МИД России

Аслан Бжания оставил запись в книге соболезнований в МИД России

Sputnik Абхазия

Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T15:22+0300

2024-03-26T15:22+0300

2024-03-26T15:27+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания оставил запись в книге соболезнований в МИД России в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле".Бжания заявил, что терроризм является инструментом в руках недружественных государств. Аслан Бжания выразил поддержку всем пострадавшим и членам их семей. Он сказал, что готов пригласить в Абхазию пострадавших детей, "чтобы как-то смягчить последствия этого бесчеловечного акта, чтобы хоть как-то помочь". Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Погибли не менее 139 человек, пострадали — 182. Задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех четырех непосредственных исполнителей.

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"