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Аслан Бжания оставил запись в книге соболезнований в МИД России
Аслан Бжания оставил запись в книге соболезнований в МИД России
Sputnik Абхазия
Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. 26.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-26T15:22+0300
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теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания оставил запись в книге соболезнований в МИД России в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле".Бжания заявил, что терроризм является инструментом в руках недружественных государств. Аслан Бжания выразил поддержку всем пострадавшим и членам их семей. Он сказал, что готов пригласить в Абхазию пострадавших детей, "чтобы как-то смягчить последствия этого бесчеловечного акта, чтобы хоть как-то помочь". Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Погибли не менее 139 человек, пострадали — 182. Задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех четырех непосредственных исполнителей.
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теракт в "крокус сити холле"
теракт в "крокус сити холле"

Аслан Бжания оставил запись в книге соболезнований в МИД России

15:22 26.03.2024 (обновлено: 15:27 26.03.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания оставил запись в книге соболезнований в МИД России в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле".
Бжания заявил, что терроризм является инструментом в руках недружественных государств.

"Мы испытываем чувство скорби, восприняли (теракт — ред.) как личную трагедию. Я знаю, что такое терроризм, в свое время возглавлял спецслужбы Абхазии, и, откровенно говоря, нам казалось, что такого рода явления больше не повторятся, но случилось то, что случилось. Я уверен, что спецслужбы (России — ред.) настроены решительно, кардинально. <…> К сожалению, этот инструмент (терроризм — ред.) является действующим инструментом в руках недружественных государств, я это так расцениваю", заявил президент Абхазии журналистам после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Аслан Бжания выразил поддержку всем пострадавшим и членам их семей. Он сказал, что готов пригласить в Абхазию пострадавших детей, "чтобы как-то смягчить последствия этого бесчеловечного акта, чтобы хоть как-то помочь".
Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Погибли не менее 139 человек, пострадали — 182.
Задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех четырех непосредственных исполнителей.
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