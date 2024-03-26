https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/bolee-24-tysyach-donorov-sdali-krov-dlya-postradavshikh-v-rezultate-terakta-v-krokuse-1050590397.html
Более 24 тысяч доноров сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе"
Более 24 тысяч доноров сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
В результате теракта в Красногорске погибли 139 человек, 182 — пострадали. 26.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-26T19:09+0300
2024-03-26T19:09+0300
2024-03-26T19:09+0300
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/0c/1032823314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8da147340cb8cbe63d052ac6ffe1342.jpg
СУХУМ, 26 мар – Sputnik.Более 24 тысяч человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе". Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Глава ФМБА отметила, что "откликнулось огромное число москвичей и жителей Подмосковья с первых часов после трагедии".В пресс-службе агентства добавили, что за три дня Центр крови ФМБА России, учреждения службы крови Москвы, Московской области, а также федеральные учреждения, находящиеся на территории Москвы, приняли более 10 тысяч доноров. Благодаря этому заготовлено более 4 тысяч литров цельной крови и 279 литров плазмы.Всего за три дня донорские пункты страны заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
теракт в "крокус сити холле"
теракт в "крокус сити холле"
Более 24 тысяч доноров сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе"
В результате теракта в Красногорске погибли 139 человек, 182 — пострадали.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik.Более 24 тысяч человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе". Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Глава ФМБА отметила, что "откликнулось огромное число москвичей и жителей Подмосковья с первых часов после трагедии".
В пресс-службе агентства добавили, что за три дня Центр крови ФМБА России, учреждения службы крови Москвы, Московской области, а также федеральные учреждения, находящиеся на территории Москвы, приняли более 10 тысяч доноров. Благодаря этому заготовлено более 4 тысяч литров цельной крови и 279 литров плазмы.
Всего за три дня донорские пункты страны заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы.