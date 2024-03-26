https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/bolee-24-tysyach-donorov-sdali-krov-dlya-postradavshikh-v-rezultate-terakta-v-krokuse-1050590397.html

Более 24 тысяч доноров сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

Более 24 тысяч доноров сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

В результате теракта в Красногорске погибли 139 человек, 182 — пострадали. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T19:09+0300

2024-03-26T19:09+0300

2024-03-26T19:09+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik.Более 24 тысяч человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе". Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Глава ФМБА отметила, что "откликнулось огромное число москвичей и жителей Подмосковья с первых часов после трагедии".В пресс-службе агентства добавили, что за три дня Центр крови ФМБА России, учреждения службы крови Москвы, Московской области, а также федеральные учреждения, находящиеся на территории Москвы, приняли более 10 тысяч доноров. Благодаря этому заготовлено более 4 тысяч литров цельной крови и 279 литров плазмы.Всего за три дня донорские пункты страны заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"