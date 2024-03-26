https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/mchs-rossii-zavershilo-avariyno-spasatelnye-raboty-v-sgorevshem-zale-krokus-siti-1050590775.html

МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале "Крокус Сити"

МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале "Крокус Сити"

Sputnik Абхазия

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T21:23+0300

2024-03-26T21:23+0300

2024-03-26T21:23+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале "Крокус Сити", сообщили в пресс-службе ведомства. Всего спасатели разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции. Завалы обследовали с помощью специализированных робокомплексов при участии кинологических расчетов отряда Центроспас и центра "Лидер". В аварийно-спасательных работах было задействовано более одной тысячи человек и свыше 300 единиц техники.

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2024

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"