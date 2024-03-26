https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/mchs-rossii-zavershilo-avariyno-spasatelnye-raboty-v-sgorevshem-zale-krokus-siti-1050590775.html
МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале "Крокус Сити"
МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале "Крокус Сити"
Sputnik Абхазия
Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. 26.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-26T21:23+0300
2024-03-26T21:23+0300
2024-03-26T21:23+0300
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале "Крокус Сити", сообщили в пресс-службе ведомства. Всего спасатели разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции. Завалы обследовали с помощью специализированных робокомплексов при участии кинологических расчетов отряда Центроспас и центра "Лидер". В аварийно-спасательных работах было задействовано более одной тысячи человек и свыше 300 единиц техники.
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MIA „Rosiya Segodnya“
теракт в "крокус сити холле"
теракт в "крокус сити холле"
МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале "Крокус Сити"
Теракт в Подмосковье произошел 22 марта.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале "Крокус Сити", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", - говорится в сообщении.
Всего спасатели разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции.
Завалы обследовали с помощью специализированных робокомплексов при участии кинологических расчетов отряда Центроспас и центра "Лидер".
В аварийно-спасательных работах было задействовано более одной тысячи человек и свыше 300 единиц техники.