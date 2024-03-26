https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/rossiyskaya-armiya-nanesla-raketnye-udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-na-ukrain-1050590655.html

Российская армия нанесла ракетные удары по центрам принятия решений на Украине

Российская армия нанесла ракетные удары по центрам принятия решений на Украине

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и БПЛА по... 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T21:02+0300

2024-03-26T21:02+0300

2024-03-26T21:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и БПЛА по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям ВПК, местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников. Об этом сообщило Минобороны РФ. За сутки оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах. ️Средства ПВО уничтожили 131 украинский беспилотник, сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17142 беспилотника, 489 зенитных ракетных комплексов, 15604 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8531 орудие полевой артиллерии и минометов.

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Sputnik Абхазия

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