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Скончался первый президент Академии наук Абхазии Шота Арстаа

Скончался первый президент Академии наук Абхазии Шота Арстаа

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ушел из жизни первый президент Академии наук Абхазии Шота Арстаа. Профессору, академику, доктору филологических наук, кавалеру ордена... 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T13:14+0300

2024-03-26T13:14+0300

2024-03-26T16:58+0300

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шота аристаа

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ушел из жизни первый президент Академии наук Абхазии Шота Арстаа. Профессору, академику, доктору филологических наук, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени было 95 лет.Заведующая отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований Лили Хагба отметила весомый вклад ученого в развитие абхазской науки."Он внес большой вклад в исследование абхазского языка, воспитание подрастающего поколения. Шота Константинович был первым президентом Академии наук Абхазии, в разные годы был деканом филологического факультета АГУ, возглавлял кафедру абхазского языка университета. Он пользовался высоким авторитетом в научных кругах как в Абхазии, так и за ее пределами", – рассказала Sputnik Лили Хагба. Шота Арстаа был первым президентом АНА и первым абхазским ученым, который награжден золотой медалью Академии наук Абхазии.

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